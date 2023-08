Bahnrad-WM: Gold mit Weltrekord für Hinze und Co. im Teamsprint

Stand: 03.08.2023 22:02 Uhr

Angeführt von der Hildesheimerin Emma Hinze haben die deutschen Teamsprinterinnen am Donnerstag bei der Bahnrad-WM in Glasgow ihr viertes Gold in Serie geholt. Mit der Mecklenburgerin Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch aus Magdeburg raste Hinze in Weltrekord-Zeit zum Titel.