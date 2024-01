Bahnrad-EM: Friedrich gewinnt Gold im Keirin

Stand: 14.01.2024 17:23 Uhr

Lea Sophie Friedrich hat sich zum Abschluss der Bahnrad-Europameisterschaften zum vierten Mal in Serie den Titel im Kampfsprint Keirin geholt. Die Mecklenburgerin siegte am Sonntag in Apeldoorn im Finale vor der britischen Sprint-Europameisterin Emma Finucane und Hetty van de Wouw aus den Niederlanden.