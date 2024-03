Olympia-Qualifikation der Handballer: Golla wohl fit, Pekeler auf Abruf

Stand: 11.03.2024 15:34 Uhr

Für Bundestrainer Alfred Gislason und die deutschen Handballer geht es in der Olympia-Qualifikation in Hannover um Alles oder Nichts. Verletzungssorgen erschwerten den Start in die Woche der Wahrheit. Auftakt des Turniers ist am Donnerstag.