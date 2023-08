Torwartsorgen beim THW Kiel - Youngster Bierfreund gefragt Stand: 08.08.2023 14:06 Uhr Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Handball-Bundesliga hat Rekordmeister THW Kiel ein Torwart-Problem. Neuzugang Vincent Gérard, der Niklas Landin ersetzen soll, droht länger auszufallen, auch Tomas Mrkva ist verletzt. Derzeit hütet Youngster Magnus Bierfreund das THW-Tor.

Das tat der 19-Jährige beim Testspiel in Graz, wo der THW derzeit sein Trainingslager abhält, gegen Gorenje Velenje aus Slowenien (46:35) allerdings herausragend: 16 Paraden zeigte Bierfreund während der Partie, vor allem in der zweiten Spielhälfte gab es immer wieder Szenenapplaus für den Keeper, der viele freie Bälle der Slowenen entschärfte.

Dabei bekam Bierfreund, der ab der zweiten Minute für Gérard in die Partie gekommen war, zehn Minuten später einen Wurf an den Kopf - nach kurzer Behandlungspause konnte der 19-Jährige jedoch weiter machen.

MRT-Untersuchung bei Gérard

Neuzugang Gérard hingegen droht länger auszufallen: Der französische Olympiasieger, Welt- und Europameister, der beim THW die Legende Niklas Landin beerben soll, habe "gleich im ersten Angriff einen Stich im Oberschenkel-Adduktoren-Bereich" gespürt, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi der "Sport Bild". Eine MRT-Untersuchung in Graz soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung und die Ausfallzeit geben.

Entwarnung gab Szilagyi bei Mrkva, der in der Partie gegen Velenje wegen einer Gehirnerschütterung fehlte, die er sich im Training zugezogen hatte: "Bei ihm mussten wir die anschließenden Untersuchungen abwarten. Die Ergebnisse haben wir jetzt. Ich glaube, dass Tomas in ein, zwei Tagen wieder ins Training einsteigen kann."

In der größten Not hätten die Kieler ja auch noch Torwarttrainer Mattias Andersson in der Hinterhand. Der 44 Jahre alte Schwede hatte 2020/2021 schon einmal ein erfolgreiches Comeback bei den "Zebras" gegeben (acht Einsätze).

Probleme auch auf anderen Positionen

Aber auch auf anderen Positionen plagen die Kieler Personalsorgen: Während Rechtsaußen Sven Ehrig nach seinem Kreuzbandriss in Kürze zurückerwartet wird, ist bei Kreisläufer Hendrik Pekeler (Operation an der linken Ferse) und Linkshänder Steffen Weinhold (Schulter-OP) offenbar Geduld gefragt. Und da kürzlich auch Nachwuchsmann Henri Pabst (Fraktur des rechten Sprunggelenks) ausfiel, steht der Norweger Harald Reinkind im rechten Rückraum aktuell allein auf weiter Flur.

Die Zeit läuft für den deutschen Meister. Bereits am 23. August (19 Uhr) steigt der THW Kiel mit dem Super Cup gegen die Rhein-Neckar Löwen in eine erneut vollgestopfte Saison ein. Die erste Aufgabe in der Bundesliga führt die Norddeutschen vier Tage später zum Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Bis dahin gibt es viel zu tun.

