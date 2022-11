Handball-Rekordmeister THW Kiel verpflichtet Torwart Vincent Gérard Stand: 29.11.2022 11:49 Uhr Der THW Kiel hat einen Ersatz für Niklas Landin gefunden, der den Club 2023 verlässt. Der Handball-Rekordmeister verpflichtete den französischen Olympiasieger Vincent Gérard von Saint-Raphaël Var Handball.

Der 35-Jährige wird ab Juli 2023 das Trikot des THW tragen. Der französische Nationalspieler erhielt einen Vertrag bis 2024 bei den Schleswig-Holsteinern, mit einer beidseitigen Option für "ein längeres Engagement an der Ostsee", wie der THW am Dienstag mitteilte. Gérard wird ab kommender Saison zusammen mit Tomas Mrkva das Kieler Torhüter-Duo bilden.

"Der THW Kiel ist einer der besten Clubs der Handball-Geschichte und war schon als Kind einer meiner Traum-Vereine. Deswegen habe ich in der Schule sogar Deutsch gelernt." Vincent Gérard

Szilagyi: "Er brennt für die neue Herausforderung"

"Wir waren auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der mit Drucksituationen umgehen kann", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Vincent passt komplett in dieses Anforderungsprofil und war sofort begeistert, seine erfolgreiche Karriere in Kiel fortsetzen zu können. Er brennt für die neue Herausforderung, und wir sind überzeugt davon, in ihm den richtigen Torhüter gefunden zu haben."

Weltmeister und Olympiasieger mit Frankreich

Gérard gewann 2014 mit Frankreich EM-Gold und wurde 2017 beim WM-Triumph als bester Torhüter ausgezeichnet. 2018 gelang ihm mit Montpellier HB der Sieg in der Champions League. Die Krönung einer eindrucksvollen Karriere war jedoch die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen von Tokio 2021.

"Ich mag es, alle drei Tage auf höchstem Niveau zu spielen und den Druck zu haben, diese Spiele gewinnen zu müssen", sagte Gérard. "Ich weiß um die hohen Erwartungen an mich, aber genau deshalb komme ich nach Kiel. Ich werde alles dafür geben, um mit dem THW erfolgreich zu sein und freue mich riesig auf einfach alles beim THW Kiel."

