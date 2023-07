HBL-Spielplan: Nordduell zum Auftakt, THW Kiel beim Aufsteiger Stand: 14.07.2023 12:26 Uhr Die neue Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) startet mit einem Nordduell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HSV Hamburg. Titelverteidiger THW Kiel gastiert beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Die TSV Hannover-Burgdorf ist beim HC Erlangen zu Gast.

Ausgetragen wird der erste Bundesliga-Spieltag vom 24. bis 27. August. Die "Recken" werden gleich am Donnerstag im Einsatz sein, Anwurf ist um 19 Uhr. Schließlich steht am 26. und 27. August in der Qualifikation für die European League das Hinspiel gegen einen noch auszulosenden Gegner auf dem Programm. Das Rückspiel ist für den 2. oder 3. September angesetzt.

SG-Coach Krickau gibt Bundesliga-Debüt gegen Hamburg

Für den neuen Flensburger Trainer Nicolej Krickau wird das Bundesliga-Debüt auch gleich zum ersten Duell mit einem weiteren Nordteam. Es steht die Partie gegen den HSV Hamburg an, der in der vergangenen Saison knapp die Qualifikationsrunde für die European League verpasst hat. Auch dieses Spiel geht am Donnerstag, 24. August, um 19 Uhr über die Bühne.

THW Kiel über Auftaktgegner nicht erfreut

Der THW Kiel muss zum Auftakt in den Süden der Republik reisen, und ist darüber - das verhehlt Geschäftsführer Viktor Szilgayi nicht - wenig erfreut. "Wenn man es sich aussuchen könnte, würde man es anders wählen", sagte der Österreicher der "Sport Bild" und betonte: "Gerade die Aufsteiger haben eine große Euphorie in den ersten Spielen. Aber gut ist, dass man sofort da sein muss. Es wird gleich für unsere Neuzugänge, die die Bundesliga nicht kennen, eine der heißesten Hallen sein."

Der 1. Spieltag der Handball-Bundesliga HC Erlangen - TSV Hannover-Burgdorf (24. August, 19 Uhr)

SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg (24. August, 19 Uhr)

HSG Wetzlar - SC Magdeburg (25. August, 19 Uhr)

ThSV Eisenach - Bergischer HC (26. August, 19 Uhr)

HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel (27. August, 15 Uhr)

MT Melsungen - FA Göppingen (27. August, 16.30 Uhr)

VfL Gummersbach - TBV Lemgo (27. August, 16.30 Uhr)

SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin (28. August, 19 Uhr)

Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart (1. Oktober, 15 Uhr)

Die Rhein-Neckar Löwen starten erst mit dem 2. Spieltag am 31. August in die Saison, wenn sie auswärts bei der FA Göppingen antreten. Die Löwen spielen wie Hannover am 26./27. August in der Qualifikation zur Gruppenphase der European League, treten als Pokalsieger außerdem am 23. August im Supercup gegen Meister THW Kiel an. Das Nachholspiel der Mannheimer gegen den TVB Stuttgart ist am 1. Oktober angesetzt.

