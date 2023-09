HSV Hamburg mit viertem Sieg in Folge, "Recken" chancenlos beim Spitzenreiter Stand: 29.09.2023 22:01 Uhr Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga den vierten Sieg in Serie gefeiert. Am Freitag gab es für die Norddeutschen einen 37:33 (18:17)-Erfolg über den TBV Lemgo Lippe. Dagegen verlor die TSV Hannover-Burgdorf beim Spitzenreiter MT Melsungen deutlich mit 26:34 (11:17).

Vor 2.988 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg war Casper Mortensen mit elf Treffern bester Werfer für die Gastgeber. Und mit 8:6 Punkten verbesserten sich die Hanseaten auf den sechsten Tabellenplatz. Diesen Lauf hätten wohl nur die Wenigsten für möglich gehalten, nachdem der HSVH seine ersten drei Saisonspiele allesamt verloren hatte. Aber: Nach den Partien gegen die Topteams aus Flensburg, Melsungen und Magdeburg schafften die Hamburger schnell die Wende.

HSV Hamburg - TBV Lemgo Lippe 37:33 (18:17) Tore für Hamburg: Mortensen 11/4, Lassen 7, Axmann 6, F. B. Andersen 4, Weller 3, Baijens 2, Magaard 2, Tissier 1, Walullin 1

Tore für Lemgo Lippe: Zehnder 10/7, Hutecek 5, Theilinger 4, Versteijnen 4, Suton 3, Zerbe 3, Brosch 1, Laerke 1, Petrovsky 1, Simak 1

Zuschauer: 2.988

Strafminuten: 6 / 12

Lemgos Trainer Florian Kehrmann hatte etwas überraschend den ehemaligen Hamburger Nicolai Theilinger anstelle des zuletzt stark aufspielenden Niels Versteijnen in die Startaufstellung beordert. In der neunten Minute gelang dem 31-Jährigen mit dem 5:4 die erste Lemgoer Führung.

Als der Vorsprung der Gäste nach zwei Tempogegenstößen auf drei Treffer (12:9/18.) angewachsen war, nahm HSVH-Trainer Torsten Jansen seine erste Auszeit. So bekamen die Gastgeber allmählich die Kontrolle über das Spiel.

Hamburg mit starker Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zunehmend hektischer. Die Hamburger blieben in ihrem Spiel aber strukturierter. Der starke Dominik Axmann erhöhte in der 43. Minute auf 27:24 für die Gastgeber. Lemgo blieb bis in die Schlussphase hinein ein ebenbürtiger Gegner. Dann aber leisteten sich die Gäste zu viele einfache Fehler, die den Hanseaten den Weg zum Sieg ebneten.

Spitzenreiter Melsungen zu stark für die "Recken"

Nach einem guten Start mit einer 3:1-Führung (4.) durch Marian Michalczik lief bei der TSV Hannover-Burgdorf im Gastspiel beim verlustpunktfreien Tabellenführer MT Melsungen nichts. Die Gastgeber sorgten mit einem 7:0-Lauf für einen eigenen 8:3-Vorsprung. TSV-Trainer Christian Prokop reagierte und nahm umgehend eine Auszeit. Doch viel besser lief es für die Norddeutschen auch danach nicht. Zur Pause lagen sie mit 11:17 zurück.

MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf 34:26 (17:11) Tore für Melsungen: Kastening 8/1, E. Jonsson 7, Martinovic 5, D. Mandic 4, Balenciaga Azcue 3, Kristopans 3, Sipos 2, Arnarsson 1, Hörr 1

Tore für Hannover-Burgdorf: Uscins 5, Büchner 3, Gerbl 3/3, Michalczik 3, Brozovic 2, Fischer 2, Kulesch 2, Nyfjäll 2, Strmljan 2, Edvardsson 1, Steinhauser 1

Zuschauer: 3.582

Strafminuten: 8 / 8

Hannover-Burgdorf spielte nach Wiederbeginn schwungvoller, war konsequenter in der Offensive und kam nahe an die MT heran. Nach Jonathan Edvardssons Tor in der 41. Minute waren es nur noch zwei Tore Rückstand (18:20). Mehr ging aber nicht, weil sich das Prokop-Team in der folgenden Phase im Angriff zu viele Fehler erlaubte. Auch eine weitere Auszeit des TSV-Trainers beim Stand von 18:23 (45.) brachte die Nordhessen nicht mehr aus dem Rhythmus. Melsungen zog davon und entschied mit dem 31:23 (56.) vorzeitig die Partie.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.09.2023 | 22:25 Uhr