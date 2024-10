"Freuen uns richtig": Flensburg-Handewitt bereit für Meister Magdeburg Stand: 10.10.2024 10:55 Uhr Der Saisonstart der SG Flensburg-Handewitt verlief nahezu perfekt. Die Chancen der Schleswig-Holsteiner im Topspiel der Handball-Bundesliga am Sonnabend gegen Meister SC Magdeburg stehen gut. Die ARD überträgt die Partie live.

9:1 Punkte in der Liga, dazu in dieser Woche der souveräne 42:25-Erfolg gegen MRK Sesvete - die Frühform der Flensburger kann sich sehen lassen. "Wir haben dieses Spiel mit professionellem Einsatz gelöst", sagte SG-Trainer Nicolej Krickau nach dem Erfolg gegen den Club aus Zagreb nüchtern. Seine Spieler hatten sich "die große Enttäuschung" nach dem 29:29 beim VfL Gummersbach zuvor eindrucksvoll von der Seele geworfen.

Deutlich schwieriger wird die Aufgabe sicher am Sonnabend (15.45 Uhr, ab 15.35 Uhr live im Ersten und bei NDR.de) gegen Magdeburg, das in den vergangenen drei Jahren zweimal Meister geworden ist.

Magdeburg hat in allen Wettbewerben schon Federn gelassen

Der SCM hat allerdings früh in der Saison schon harte Wochen in den Knochen. Während die Flensburger seit Anfang September sechs Pflichtspiele absolviert haben, schlagen für den Club aus Sachsen-Anhalt bei Anpfiff schon 13 zu Buche. Supercup, Bundesliga, Club-WM und Champions League - die Belastung hat es in sich.

Und die "Gladiators" tun sich überraschend schwer: Im Supercup gab es gegen die Füchse Berlin genauso eine Niederlage wie gegen den THW Kiel in der Bundesliga. Hinzu kommen ein Remis in der "Königsklasse" in Aalborg sowie zuletzt das bittere 33:34 (28:28, 14:13) nach Verlängerung im WM-Finale gegen Veszprem. "Niederlagen tun immer weh, und Finalniederlagen ganz besonders", sagte Nationalspieler Lukas Mertens nach der Rückkehr aus Ägypten.

SCM-Coach: "Flensburg konstanteste Mannschaft der Liga"

Aber: Es ist nicht so, dass der große Dominator der vergangenen Jahre in ein tiefes Loch gefallen wäre. Bei Spiel eins nach der Weltmeisterschaft warfen die Magdeburger Frisch Auf Göppingen beim 31:24 klar aus der Halle.

Nicht von der Hand zu weisen bleibt jedoch die Belastung für die Spieler - nicht nur körperlich. Trainer Bennet Wiegert sprach von einer "mentalen Mammutaufgabe" für sein Team. Rund 41 Stunden nach der Schlusssirene beim Champions-League-Spiel gegen Kielce steht die Partie in Flensburg an. "Viel Training gibt es momentan nicht", erklärte der Coach. "Aber darauf muss ich verzichten, um das Risikopotenzial für eine Verletzung nicht noch mehr zu steigern. Nichts ist wichtiger als der gesunde Kader."

Wiegert warnte explizit vor Flensburg: "Da müssen wir nicht nur sportlich bestehen", blickte der 42-Jährige voraus, der die SG aktuell als "konstanteste Mannschaft der Liga" einordnet.

Vorfreude nutzen und SCM wieder schlagen

In der Campushalle oder auch "Hölle Nord", wie die Flensburger ihre Heimspielstätte liebevoll nennen, werden zudem die Fans versuchen, den Magdeburgern Probleme zu bereiten. Mehr als 6.000 Zuschauer, vornehmlich SG-Anhänger, werden wieder mit dabei sein.

"Jetzt freuen wir uns so richtig auf das Top-Spiel gegen den SC Magdeburg", sagte Flensburgs Aksel Horgen nach dem Kantersieg gegen Sesvete. Was durchaus als Kampfansage verstanden werden kann. Und auch wenn die Magdeburger in der vergangenen Saison beide Duelle mit der SG für sich entschieden haben, lange liegt ihre bis dato letzte Niederlage an der Förde noch nicht zuürck: Mit 35:34 gewannen die Schleswig-Holsteiner in der Saison 2022/2023 und wollen nun ihre Frühform für den nächsten Sieg nutzen.

