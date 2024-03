European League: TSV Hannover-Burgdorf schlägt Sävehof

Stand: 26.03.2024 22:21 Uhr

Der niedersächsische Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat in der European League den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale getan. Die "Recken" bezwangen im Hinspiel der Play-off-Runde IK Sävehof am Dienstag mit 34:30 (18:14).