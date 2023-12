Deutsche Handballer ohne Michalczik zur Heim-EM

Handball: Michalczik von Hannover-Burgdorf fällt für Heim-EM aus Stand: 29.12.2023 14:27 Uhr Schlechte Nachrichten für die Handball-Nationalmannschaft: Marian Michalczik fällt für die Heim-EM (10. bis 28. Januar) aus. Der Spielmacher von der TSV Hannover-Burgdorf hat sich eine Muskelverletzung zugezogen.

"Die Verletzung ist schwerwiegender, als wir zunächst gedacht haben. Sein Ausfall ist sehr bitter. Er war eine wichtige Alternative im Innenblock", sagte Bundestrainer Alfred Gislason auf einer Pressekonferenz am Freitag in Frankfurt am Main, wo die Mannschaft nach Weihnachten für einen dreitägigen Vorbereitungslehrgang zusammengekommen war.

Nach Angaben der TSV Hannover-Burgdorf reist Michalczik noch im Laufe des Freitags zurück nach Hannover. Dort soll im engen Austausch mit der medizinischen Abteilung die weitere Vorgehensweise besprochen werden.

Die "Recken" hatten zunächst noch mitgeteilt, ihr Rückraumspieler werde "voraussichtlich auch die anstehende Europameisterschaft im eigenen Land verpassen". Der Bundestrainer wurde da deutlicher: "Marian fällt aus, er wird an der EM definitiv nicht teilnehmen." Auf eine Nachnominierung verzichtet der Isländer vorerst, er will den Ausfall intern auffangen.

Zwei Härtetests gegen Portugal in Flensburg und Kiel

Damit geht die deutsche Nationalmannschaft nur noch mit 18 (von 20 möglichen) Spielern in die finale Vorbereitungsphase auf das Turnier. Am Neujahrstag geht es im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel mit dem nächsten Lehrgang weiter. Dann stehen auch zwei Härtetests gegen Portugal auf dem Programm: Das erste Aufeinandertreffen mit den Portugiesen findet am 4. Januar (16 Uhr) in Flensburg, die Turnier-Generalprobe dann am 6. Januar (18 Uhr/beide Spiele live in der Sportschau im Ersten) in Kiel statt.

In der EM-Vorrunde trifft die deutsche Mannschaft zunächst am 10. Januar in Düsseldorf auf die Schweiz (20.45 Uhr). Es folgen Spiele in Berlin gegen Nordmazedonien (14. Januar, 20.30 Uhr) und Rekord-Weltmeister Frankreich (16. Januar, 20.30 Uhr). Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die ab dem 18. Januar in Köln ausgetragen wird.

