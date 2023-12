"Hat diese Chance verdient": Hannovers Hanne die Überraschung im EM-Kader Stand: 22.12.2023 11:27 Uhr Martin Hanne von der TSV Hannover-Burgdorf zählt zu den Top-Talenten im deutschen Handball. Mit seiner Nominierung für den 19-köpfigen EM-Kader haben aber nur wenige gerechnet. Der Rückraumspieler hat sich nach einem herben Rückschlag zurückgekämpft.

Der 22-Jährige ist der einzige Neuling, den Bundestrainer Alfred Gislason für den Saisonhöhepunkt vom 10. bis 28. Januar in den 19-köpfigen Kader berief. "Ich beobachte ihn schon sehr lange. Ich habe fast alle Spiele die letzten zwei Jahre von ihm gesehen und eine ausführliche Datenbank über ihn", berichtete Gislason. Hanne sei ein Spieler, "der extrem explosiv ist" und "sehr gut im Mann gegen Mann".

"Er hat verdient, diese Chance zu bekommen." Bundestrainer Alfred Gislason

Der gebürtige Peiner, der bei der SG Nord Edemissen begann, wechselte als B-Jugendlicher in die Nachwuchsabteilung der Burgdorfer und stand mit 17 Jahren beim damaligen "Recken"-Coach Carlos Ortega (aktuell FC Barcelona) erstmals im Kader der Bundesliga-Mannschaft. Unter dem ehemaligen Bundestrainer Christian Prokop gelang dem wurfgewaltigen Rückraumspieler schließlich der Durchbruch.

Lange verletzungsbedingte Auszeit

Nach einem rasanten Karriereaufstieg folgte 2022 aber der erste Rückschlag. Hanne hatte mit schwerwiegenden Rückenproblemen zu kämpfen und musste elf Monate pausieren. "Wir haben sehr viel gemacht, auch mit Spritzen, Einlagen und einer Zahnschiene. Viele Arten von Therapien sollen dafür sorgen, dass das Becken wieder gerade wird und damit sich die Wirbelsäulen-Struktur wieder verbessert", hatte Hanne damals dem Portal "handball-world" gesagt.

Ein Jahr später steht der Jungstar vor dem größten Moment seiner noch jungen Karriere - der Handball-EM im eigenen Land. "Er hat sich sehr gut entwickelt in der Abwehr. Nachdem wir im linken Rückraum viele angeschlagene Spieler hatten, hat er verdient, diese Chance zu bekommen", befand Gislason.

Gleich vier "Recken" im deutschen EM-Kader

Der 22-Jährige ist einer von gleich vier Spielern der TSV Hannover-Burgdorf, die es in Gislasons Kader geschafft haben. Die Nominierungen von Marian Michalczik sowie den U21-Weltmeistern Justus Fischer und Renars Uscins waren einigermaßen abzusehen gewesen, die von Hanne nicht. Für die TSV, die seit Jahren eine enorm starke Nachwuchsarbeit leistet, ist diese vierfache Nominierung ein riesiger Erfolg. Nur ein anderer deutscher Verein stellt ebenfalls vier Spieler an die DHB-Auswahl ab: die Rhein-Neckar Löwen.

EM-Härtetests in Flensburg und Kiel

Gislason muss bis zum 9. Januar sein finales Aufgebot aus 20 Spielern benennen, von denen er dann eine Stunde vor jeder EM-Partie 16 auswählen kann. Nach einem Kurzlehrgang in Frankfurt (27. bis 29. Dezember) setzen Gislason und sein Trainerteam die EM-Vorbereitung bereits am Neujahrstag in Brunsbüttel fort. Im Vorfeld der Europameisterschaft trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft in zwei Länderspielen auf Portugal (4. Januar, 16 Uhr in Flensburg und 6. Januar, 18 Uhr in Kiel, beide Spiele live im Ersten).

Gislason ist optimistisch, dass Hanne seine EM-Chance nutzen wird. "Wir müssen schauen, wie er sich durchsetzt", erklärte der Isländer, um hinzuzufügen: "In Burgdorf hat er sich sehr gut durchgesetzt."

