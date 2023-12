TSV Hannover-Burgdorf verpflichtet Nationaltorwart Joel Birlehm Stand: 28.12.2023 14:37 Uhr Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat sich die Dienste von Nationaltorwart Joel Birlehm gesichert. Der 26-Jährige wechselt zur kommenden Saison vom Ligarivalen Rhein-Neckar Löwen zu den "Recken".

Wie der niedersächsische Club am Donnerstagnachmittag mitteilte, unterzeichnete der aus Herford stammende Schlussmann einen Dreijahresvertrag. Bei der TSV wird Birlehm in die Fußstapfen von Dario Quenstedt treten, dessen im Sommer auslaufendes Arbeitspapier nicht verlängert wird.

"Wir beobachten Joel schon lange und waren bereits in der Vergangenheit an einer Verpflichtung interessiert. Allerdings hat der Zeitpunkt nie bei beiden Seiten gepasst. Diesmal ist es gelungen, die Chance frühzeitig zu erkennen und wir freuen uns, dass es jetzt geklappt hat", sagte Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter beim Europapokal-Teilnehmer.

Fünfte Profistation für Nationaltorwart

Für Birlehm werden die "Recken" die fünfte Station in seiner Profikarriere sein. Vor seinem Wechsel 2022 zu den Rhein-Neckar Löwen hütete der Nationaltorwart das Gehäuse von GDW Minden, TuS N-Lübbecke und dem SC DHfK Leipzig. "Ich freue mich riesig, ab Sommer ein Teil der "Recken"-Familie zu sein. Die vielen guten Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir das Gefühl gegeben, dass ich mit den "Recken" den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann", sagte der 26-Jährige.

Vertrag in Mannheim wird vorzeitig aufgelöst

Birlehms Kontrakt bei den Rhein-Neckar Löwen war ursprünglich noch bis 2025 datiert. Nun wurde eine vorzeitige Auflösung des Kontrakts zum 30. Juni des kommenden Jahres beschlossen. "So bedauerlich es ist: Ich kann sehr gut verstehen, dass Joel in der gegenwärtigen Situation nicht das vorfindet, was er sich wünscht. Am liebsten wären wir mit allen drei Torhütern in die Zukunft gegangen. Wir hätten uns zusammen mit Joel eine langfristige Zukunft vorstellen können, aber die Konstellation hat leider aktuell nicht gepasst", erklärte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Schwerer Löwen-Abschied: "Ein riesiger Traum ist geplatzt"

Bei den Mannheimern hat Birlehm in Mikael Appelgren und David Späth starke Konkurrenz. In dieser Saison kommt der baldige Hannoveraner bis dato auf 17 Einsätze, bei denen er insgesamt allerdings nur rund fünf Stunden zwischen den Pfosten stand. "Mein Ziel war es, am Ende meiner Löwen-Zeit mit meinem Trikot unter dem Hallendach zu hängen, Erfolge gefeiert zu haben und mit meiner wundervollen Familie sesshaft geworden zu sein. Ich verstehe aber auch, dass Sport nicht planbar ist. Jedoch muss ich zugeben, dass ein riesiger Traum für mich geplatzt ist", wird Birlehm in der Pressemitteilung seines aktuellen Clubs zitiert.

