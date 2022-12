Champions League: THW Kiel in Aalborg gefordert Stand: 14.12.2022 09:45 Uhr Ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr betreten die Handballer des THW Kiel die europäische Bühne. Am Donnerstag gastiert der deutsche Rekordmeister in der Champions League beim dänischen Vertreter Aalborg Handbold.

Im Anschluss geht die Gruppenphase der Königsklasse wegen der WM im Januar in eine mehrwöchige Pause. Erst im Februar werden die letzten vier Spieltage ausgetragen.

Duell beim direkten Tabellennachbarn

In der Bundesliga läuft es für den THW Kiel: Am Wochenende sprangen die "Zebras" auf den ersten Tabellenplatz. In der Champions League belegen die Kieler dagegen in der Staffel B nur den vierten Rang - mit einem Zähler Vorsprung vor Aalborg. Am Donnerstag (20.45 Uhr) geht es damit auch um die bessere Ausgangslage für das Achtelfinale.



Im Heimspiel Anfang November gab es ein 36:36-Remis. "Wir hatten in der zweiten Halbzeit nur zwei Paraden, dann kann man ein solches Spiel nicht gewinnen", ärgerte sich seinerzeit THW-Coach Filip Jicha. Pikant: Stammkeeper Niklas Landin wird im Sommer nach Aalborg wechseln.

Aalborg mit großen Ambitionen für die Zukunft

In Nordjütland arbeitet man daran, einen potenten europäischen Top-Club aufzubauen. "Wir müssen lernen, groß zu träumen", sagte Aalborgs Routinier Hendrik Möllgaard: "Dafür sind wir in dieser Saison angetreten." In der vergangenen Woche wackelte der dänische Vize-Meister sogar am Thron des ungeschlagenen Spitzenreiters Barcelona. Doch in der Schlussphase häuften sich die Aalborger Fehler, woran ausgerechnet der erst im Juli zurückgekehrte dänische Superstar Mikkel Hansen einen großen Anteil hatte.

Grippegeschwächte THW-Spieler wieder an Bord

Jicha muss in Eric Johansson (Mittelhandbruch), Steffen Weinhold (Kreuzbandanriss) und Sven Ehrig (Kreuzbandriss) drei Langzeitverletzte ersetzen. Ansonsten sind wohl alle wieder an Bord. Anders als vor Wochenfrist, als eine kleine Grippewelle den Kielern zu schaffen machten. Kapitän Domagoj Duvnjak musste beim Sieg gegen Nantes sogar passen.

Vor zwölf Monaten unterlagen die Schleswig-Holsteiner in Aalborg knapp mit 33:35. Diesmal sollen die rund 200 Fans, die den THW in den Norden Dänemarks begleiten, die Mannschaft zum ersten Auswärtssieg im laufenden Wettbewerb treiben.

