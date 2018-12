Stand: 22.12.2018 15:56 Uhr

VfL Osnabrück überwintert ganz oben von Uli Petersen, NDR.de

Den Herbstmeister-Titel hatte der VfL Osnabrück durch ein 1:1 (0:0) bei der SpVgg Unterhaching vor einer Woche knapp verpasst, doch in die Winterpause gehen die Niedersachsen doch als Tabellenführer. Im letzten Spiel des Jahres 2018 kam die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Sonnabend bei den Würzburger Kickers zu einem 2:1 (1:1)-Erfolg - zeitgleich ließ der bisherige Tabellenerste Karlsruher SC gegen Eintracht Braunschweig (1:1) Punkte liegen. Zwar zeigte der Aufstiegsaspirant sicher nicht seine beste Saisonleistung, gewann aber dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit nicht unverdient. Osnabrück hatte gleich zwei Matchwinner: Felix Agu erzielte gut 15 Minuten vor Schluss den Siegtreffer, zuvor hatte Keeper Nils-Jonathan Körber einen Elfmeter der Würzburger pariert.

Farrona Pulido hat die schnelle Antwort parat

20.Spieltag, 22.12.2018 14:00 Uhr Würzburger K. 1 VfL Osnabrück 2 Tore: 1 :0 F. Kaufmann (31.) 1: 1 Farrona Pulido (36.) 1: 2 Agu (74.)

Würzburger K.: Drewes - P. Göbel (87. Hajtic), Hägele, Schuppan, Kurzweg (66. K. Wagner) - F. Kaufmann, Gnaase (80. Küc), Bachmann, Skarlatidis - Ademi, Baumann

VfL Osnabrück: Körber - Renneke, K. Engel, M. Trapp, Agu - Heider, Taffertshofer, Blacha - Danneberg (77. Pfeiffer), Alvarez (84. Amenyido), Farrona Pulido (90. Dercho)

Zuschauer: 4876



Mit Außenverteidiger Agu für Alexander Dercho (Bank) und Tim Danneberg im Mittelfeld anstelle des verletzten Adam Susac begannen die Niedersachsen die Partie im 4-2-3-1 abwartend. Die Offensive um Marcos Alvarez beschränkte sich fast gänzlich aufs Anlaufen des gegnerischen Aufbaus - Zug zum Tor zeigte Osnabrück in den ersten 20 Minuten gar nicht. Anders die Gastgeber: Patrick Göbel (5., 19.) und Dominic Baumann (12.) hatten gute Möglichkeiten, die Kickers in Führung zu bringen.

Erst nach einer VfL-Doppelchance durch Marc Heider und Manuel Farrona Pulido (21.) merkte Osnabrück, dass es viel mehr Spaß macht, Fußball nach vorne zu spielen. Die Partie bekam mehr Tempo, wurde abwechslungsreicher - und blieb nicht torlos. Würzburgs Fabio Kaufmann traf nach zu passiver Defensivarbeit des VfL zum 1:0 (31.), fünf Minuten später erzielte Farrona Pulido als vierte Station einer schnellen Pass-Stafette am Kickers-Strafraum das 1:1. Ein Tor mit Seltenheitswert: Es war erst das achte für den VfL vor der Pause in dieser Saison. Zum 15. Mal ging es mit einem Remis in die Kabinen.

Auf Keeper Körber ist Verlass

Dass sich Osnabrück im zweiten Abschnitt eigentlich so viel wohler fühlt, war in Würzburg lange Zeit nicht zu erkennen. Die Niedersachsen schoben zwar etwas weiter nach vorne, schafften es aber nicht, den Druck auf die Abwehr der Gastgeber entscheidend zu erhöhen. Nach einem Abseits-Tor von Heider (53.) rückte VfL-Schlussmann Körber in den Blickpunkt, als er einen von Heider verschuldeten und von Orhan Ademi schwach geschossenen Handelfmeter hielt (57.). Danach schafften es die etwas müde wirkenden Niedersachsen knapp 20 Minuten lang nicht, sich am gegnerischen Strafraum in Szene zu setzen. Doch dann kam der große Auftritt von Agu: Der aufgerückte Außenverteidiger traf nach einer Flanke von Alvarez per Kopf (73.) - und zum ersten Mal überhaupt in der Dritten Liga. Die beste Chance zum Ausgleich vereitelte nur zwei Minuten später Körber, der einen Schuss von Janik Bachmann an den linken Pfosten lenkte. Danach brachte der VfL den Sieg ohne großes Zittern ins Ziel.

Nach der einmonatigen Winterpause geht es für Osnabrück am 26. Januar mit einem Niedersachsen-Duell in der Dritten Liga weiter: An der Bremer Brücke empfängt der VfL den abstiegsbedrohten SV Meppen.

