Zwischen Ehrgeiz und Demut - Eintracht Braunschweig startet auf Schalke Stand: 01.08.2024 16:25 Uhr In der vergangenen Saison gelang Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga gerade so der Klassenerhalt. Das große Zittern soll diesmal ausbleiben - und dafür schon am ersten Spieltag bei Schalke 04 gepunktet werden.

"Ich freue mich auf eine spannende Zweitliga-Saison mit tollen Mannschaften, aber auch mit einer tollen Eintracht mit ganz viel Leidenschaft, Power und Dynamik auf dem Platz", fasste Trainer Daniel Scherning vor dem Auftakt am Samstagabend (20.30 Uhr/im NDR Livecenter) die Pläne zusammen und fügte hinzu: "Wir wollen es in diesem Jahr schaffen, die Großen zu ärgern."

Und dazu zählt er den Gegner am ersten Spieltag, auch wenn der deutsche Vizemeister von 2018 im vergangenen Jahr nur fünf Punkte vor den "Löwen" gelandet ist. "Großer Gegner, großer Name, großes Stadion", sagte Scherning mit Blick auf das Spiel in Gelsenkirchen - und das lockt auch die Fans auf die Auswärtsfahrt: 3.500 Eintracht-Anhänger werden erwartet.

Klassenerhalt soll "die Basis" sein

Der Braunschweiger Klassenerhalt trug ganz klar die Handschrift des Trainers. Rang acht der Rückrundentabelle zeigt den enormen Leistungsanstieg unter Scherning, der das Team nach dem zwölften Spieltag mit fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz übernommen hatte.

"Wir wollen ambitioniert sein und immer nach mehr streben." Eintracht-Coach Daniel Scherning

Aber die Ansprüche wachsen nicht in den Himmel. Zu groß war der Umbruch in diesem Sommer - mit 17 Abgängen und zwölf Neuzugängen. "Wir wollen ambitioniert sein und immer nach mehr streben", erklärte der Fußball-Lehrer, um hinzuzufügen: "Bei all diesem Ehrgeiz dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass wir eben diesen großen Umbruch vollzogen haben und die nötige Geduld und eine gesunde Portion Demut brauchen. Fakt ist, dass die Basis für uns weiterhin der Klassenerhalt ist."

Wie schnell findet sich die neuformierte Mannschaft?

Satte zehn Vorbereitungspartien standen deshalb in diesem Sommer an. Das Einspielen des neuen Teams stand dabei für Scherning genauso im Fokus wie mehr Flexibilität in den Spielsystemen. Und der Coach warnte auch schon: "Es kann dauern, bis sich die Mannschaft findet."

Zuletzt standen noch drei Partien gegen drei Drittligisten an - ein richtiger Gradmesser fehlte also. Scherning unterstrich: "Der Unterschied zwischen den Testspielen und Schalke könnte nicht größer sein."

Fehlen werden (nicht nur) in Gelsenkirchen Torhüter Tino Casali und Angreifer Sidi Sané. Beide haben sich in der Vorbereitung eine Knieverletzung zugezogen. Die Braunschweiger wollen "Ohren und Augen offen halten" auf dem Transfermarkt.

Mögliche Aufstellungen:

FC Schalke 04: Hoffmann - Kalas, Kaminski, Murkin - Schallenberg, Bachmann - Gantenbein, Seguin, Donkor - Karaman, Sylla

Eintracht Braunschweig: Grill - Ivanov, Bicakcic, Nikolaou - Ba, Köhler, Bell Bell - Kaufmann, Raebiger - Gomez, Philippe

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.08.2024 | 12:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga