Eintracht Braunschweig verpflichtet umworbenen Walid Ould-Chikh Stand: 31.07.2024 11:16 Uhr Eintracht Braunschweig hat sich drei Tage vor seinem Auftaktspiel in der 2. Liga beim FC Schalke 04 noch einmal verstärkt. Die Niedersachsen verpflichteten Mittelfeldakteur Walid Ould-Chikh vom niederländischen Club FC Volendam.

Der 24-Jährige unterzeichnete beim BTSV einen Dreijahresvertrag und könnte bereits am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Auswärtsspiel auf Schalke zu seinem Debüt für den deutschen Meister von 1967 kommen. Über die Ablösemodalitäten machte die Eintracht keine Angaben. Ould-Chikh war ursprünglich noch bis 2025 an Volendam gebunden.

In der vergangenen Saison war er in die 2. niederländische Liga zu Roda JC Kerkrade ausgeliehen und hatte mit zwölf Treffern und acht Vorlagen in 37 Partien für Furore gesorgt. Anschließend wurde er zum besten Spieler der Keuken Kampioen Divisie gewählt. Auch Braunschweigs Ligarivalen 1. FC Magdeburg und 1. FC Kaiserslautern sollen Medienberichten zufolge um den 24-Jährigen gebuhlt haben.

Ould-Chikh: "Ich will mich hier entwickeln"

"Mit Walid bekommen wir einen offensiven Mittelfeldspieler, der mit seiner Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr unser Spiel bereichern wird. Er hat sich in der vergangenen Saison mit starken Leistungen in den Niederlanden in den Fokus gespielt", sagte Braunschweigs Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel über Sommerneuzugang Nummer zwölf, der bei den "Löwen" die Rückennummer zehn bekommt.

Ould-Chikh, der erst vor zwei Jahren sein Profidebüt feierte, ist bereits Feuer und Flamme für seinen neuen Arbeitgeber. "Für mich ist es das erste Mal, dass ich meine Heimat, die Niederlande, verlasse. Das war keine leichte Entscheidung. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, am Ende war das Gefühl für die Eintracht einfach zu gut. Ich will mich hier entwickeln, viele Spiele absolvieren und die Fans glücklich machen", erklärte der Offensivspieler.

