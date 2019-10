Stand: 24.10.2019 17:11 Uhr

Zeigt Hannover 96 in Karlsruhe das Auswärtsgesicht?

Auswärts - da ist Hannover 96 ein Topteam. Mit neun Punkten aus fünf Partien belegt die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka den zweiten Platz der Tabelle. Die Reise zum Zweitliga-Duell beim Karlsruher SC (Sonnabend, 13 Uhr/im NDR Livecenter) könnte also eine freudige sein. Doch den "Roten" hängt nicht nur das 0:0 gegen Osnabrück am vergangenen Wochenende nach (Slomka: "Wir waren nach dem Spiel so enttäuscht!"), sondern auch der jüngste Auftritt bei den Nordbadenern, als 96 im August beim Aufsteiger mit 0:2 aus dem Pokal ausschied. Der Coach lebt aber Optimismus vor: "Ich hoffe, dass wir daraus ein bisschen was lernen konnten. Wir sind seitdem eine etwas andere Mannschaft geworden, wir spielen ein anderes System und haben einen anderen Aufbau. Wir sind defensiv stabiler geworden."

Slomka: "Wir haben zu wenig Punkte"

Probleme hat 96 allerdings weiterhin in der Offensive. Hannover ist bisher nicht nur das schlechteste Heimteam, sondern mit zehn Treffern auch die insgesamt ungefährlichste Mannschaft der ganzen Liga.

"Nach zehn Spieltagen haben wir zu wenig Punkte und sind natürlich enttäuscht", betonte Slomka. "Es gilt jetzt, nicht zu träumen, sondern daran zu arbeiten, dass es besser wird." Immerhin: Acht dieser Tore haben die Niedersachsen in der Fremde erzielt.

Für einen besseren Spielaufbau und mehr Zug über die linke Seite könnten die zuletzt angeschlagenen Dennis Aogo und Jannes Horn sorgen. Aogo absolvierte am Donnerstag das komplette Trainingsprogramm, "und wenn es in den nächsten zwei Tagen keine Rückschläge gibt, ist er gesund", freute sich Slomka. Im Fall Horn (großer Bluterguss) sprach der Cheftrainer ein großes Lob an die medizinische Abteilung aus: "Die hat einen tollen Job gemacht. Er ist auf einem guten Weg." Damit sieht es beim Außenbahnspieler besser aus als bei Offensivmann Linton Maina, der immer wieder gesundheitliche Rückschläge hinnehmen muss und gegen Karlsruhe erneut fehlt.

