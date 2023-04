HSV - Hannover 96: Macht Ex-Hamburger Schaub den Unterschied? Stand: 06.04.2023 16:18 Uhr Der Hamburger SV empfängt am Sonnabend Hannover 96 zum Nordduell. Bei den Gästen mit dabei sein wird dann auch Louis Schaub, der einst im Trikot des HSV nicht zu überzeugen wusste. Bei seiner Rückkehr könnte er für Hannover den Unterschied machen.

Was er drauf hat, hat der ehemalige österreichische Fußball-Nationalspieler gerade am vergangenen Wochenende gezeigt. Hannover erlebte gegen Sandhausen eine bittere erste Hälfte - kaum etwas lief zusammen. Die "Roten" hatten Glück, dass sie kurz vor der Pause nur mit 0:1 hinten lagen. Trainer Stefan Leitl musste handeln. Er stellte in der 39. Spielminute in der Abwehr von Dreier- auf Viererkette um, wechselte einen Verteidiger aus und brachte mit Louis Schaub eine weitere Offensivkraft.

Es war nicht nur Schaub, der danach die Wende einläutete. Aber der gebürtige Hesse sorgte für einen Schub und schoss kurz vor dem Ende das sehenswerte Tor zum 3:1-Endstand. Leitl lobte die "Super-Energie von den Jungs" und betonte: "Der Wille, das Spiel zu drehen, war absolut erkennbar."

Schaub durfte für sich das wohl beste Spiel im 96-Trikot verbuchen, die Leistungen des Sommerzugangs waren bisher sehr wechselhaft. Auf jeden Fall empfahl er sich für die Startelf - rechtzeitig zum (Nord-) Duell mit seinem Ex-Club am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) im Volksparkstadion.

Hamburg will Hannover "hinten reindrücken"

Der Hamburger SV, für den Schaub in der Rückrunde der Saison 2019/2020 auf Leihbasis auflief, hat zuletzt in der Zweiten Liga dreimal nicht gewonnen. Auch wenn Trainer Tim Walter das Mantra "Wir wissen, dass wir aufsteigen werden" weiter demonstrativ vor sich herträgt, ist der ehemalige Bundesliga-Dino angeschlagen. Besonders die Defensive bereitet immer wieder Sorgen.

Gut für den HSV, dass nach seiner Sperre Kapitän und Abwehrchef Sebastian Schonlau wieder einsatzbereit ist. Walter will, dass seine Mannschaft auch gegen Hannover das Spiel bestimmt und die Kontrolle über das Geschehen hat. "Wir wollen den Gegner hinten reindrücken." Mit den Leistungen seines Teams sei er grundsätzlich auch in den sieglosen Partien zuletzt zufrieden gewesen. "Aber wir müssen konsequenter sein und uns mehr belohnen."

"Die Zweite Liga ist keine Tür in die Erste Liga, sondern eine Treppe. Und die gehen wir Stufe für Stufe." HSV-Trainer Tim Walter

Im Hinspiel war es Ransford-Yeboah Königsdörffer, der die Hamburger belohnte: In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf der Angreifer nach einem langen Sololauf zum 2:1-Endstand. "So könnte es gern wieder sein", betonte Walter, lud aber auch seine übrigen Spieler ein, den Unterschied zu machen. Dafür eher nicht infrage kommt Jean-Luc Dompé. Den Linksaußen plagen nach wie vor Sprunggelenksprobleme, wegen denen der Franzose im Training erneut kürzertreten musste. Sicher nicht mit dabei sind Abwehrmann Javi Montero (Gelb-Rot-Sperre) und Linksverteidiger Miro Muheim (fünfte Gelbe Karte).

96-Fans lieben Schaub

Doch auch wenn Hamburg aktuell verletzlich wirkt, sagte 96-Coach Leitl: "In Hamburg hat für uns erst mal das Spiel gegen den Ball Priorität." Er wolle - trotz der Erfahrungen aus dem Sandhausen-Spiel und Gelb-Sperre von Innenverteidiger Julian Börner - wieder mit einer Dreierkette beginnen.

Geht es nach den Hannover-Fans, dürfte Schaub trotzdem von Beginn an auf dem Platz sein. Die Community wählte den 28-Jährigen zum Spieler des Sandhausen-Spiels. Schaubs Erinnerungen an Hamburg sind bescheiden. Gerade achtmal kam er im HSV-Trikot von Beginn an zum Einsatz. Der Leistungsnachweis des Offensivmannes ist überschaubar: eine Vorlage und kein Tor. Und somit läuft es für Schaub in Hannover schon jetzt mit zwei Toren und einem Assist deutlich besser. Die Niedersachsen hätten sicher nichts dagegen, wenn Schaub an alter Wirkunsstätte erneut den Unterschied machen würde.

Mögliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Katterbach - Meffert - Reis, Suhonen - Jatta, Glatzel, Kittel

Hannover 96: Zieler - Neumann, Krajnc, Kunze - Muroya, Köhn - Besuschkow, Schaub - Nielsen - Beier, Teuchert

