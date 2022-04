HSV: Zauberwort "Entwicklung", aber wohin führt sie? Stand: 11.04.2022 11:36 Uhr Ein Ziel, das offiziell gar nicht ausgegeben worden ist, kann niemand verfehlen. Dass der HSV wohl eine fünfte Zweitliga-Saison in Serie erleben wird, dürfte trotzdem vielen nicht schmecken. Zumal von der in den Vordergrund gestellten Entwicklung nicht viel zu sehen ist.

Die Hoffnungen auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hatte der harte Kern der HSV-Anhängerschaft offenbar schon vor dem Wochenende begraben. Anders ist es nicht zu erklären, dass beim Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (0:1) einige Chaoten mit dem Abbrennen von Pyrotechnik auch dann nicht aufhörten, als Schiedsrichter Daniel Schlager die Partie bereits unterbrochen hatte.

"Wir sind froh, wenn uns die Fans unterstützen - aber auf einem Weg, der ordentlich ist. Das war zu viel, das steht fest." HSV-Kapitän Sebastian Schonlau

Der Stadionsprecher warnte bereits vor einem drohenden Spielabbruch. Und auch die wütenden Worte von Spielern und Verantwortlichen, die selbst fassungslos wirkten ob der Unverbesserlichkeit vieler sogenannter Fans, zeigten wenn überhaupt erst mit Verzögerung Wirkung.

In einer kürzlich veröffentlichten Erhebung der Internetplattform "fussballmafia.de" rangiert der HSV mit 1,16 Millionen Euro Strafzahlungen an den DFB seit 2011 deutschlandweit auf Rang vier. Nicht nur, dass solche Zahlen zeigen, dass die Strafen keine Wirkung haben. Auch bei den Verursachern ist angesichts des Schadens, den sie bei ihrem Club anrichten, keine (geistige) Entwicklung auszumachen.

Entwicklung stagniert bei einigen Spielern

"Es geht weiter, wir wollen Spiele gewinnen. Wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht belohnt und einen dummen Fehler gemacht. Das passiert", sagte Trainer Tim Walter zu den am Ende deutlich über 100 Minuten in Kiel, wo seine Mannschaft trotz zeitweise drückender Überlegenheit 0:1 verlor. "Wir müssen lernen, genau diese Dinge nicht zu machen und vorne konsequenter zu sein im Abschluss."

Da ist sie wieder, die Entwicklung. Sie ist Walters Lieblingsthema. Auch nach dem 18. nicht gewonnenen Saisonspiel warb der Fußball-Lehrer um Verständnis: "Die Entwicklung geht nicht immer nur in eine Richtung. Sie kann auch mal Wellentäler durchlaufen. Und das haben wir momentan, weil wir uns nicht richtig dagegenstemmen."

Er gerät jedoch in Erklärungsnöte, wenn sich Fehler wiederholen. Bakery Jatta hatte schon eine Woche zuvor leichtfertig einen Ball im Spielaufbau verloren und dadurch die Niederlage gegen Paderborn eingeleitet. Nun zeichnete der Gambier auch für die Entstehung des 0:1 in Kiel verantwortlich.

Jüngster Kader, aber keine besonders junge Mannschaft

Immer wieder verweisen die Verantwortlichen auch darauf, dass der Kader der jüngste der Liga ist. Mit einem Durchschnittsalter von um die 25 Jahre war die Mannschaft in den vergangenen Wochen aber nicht besonders jung.

Natürlich dürfen von dem 21-jährigen Anssi Suhonen auch in seinem dritten Startelfeinsatz noch keine Wunderdinge erwartet werden. Aber der zwei Jahre ältere Jatta hat mittlerweile mehr als 130 Spiele für die HSV-Profis auf dem Buckel.

Glatzel und Walter sehnen sich nach der Bundesliga

Nachdem der HSV dreimal in Folge Vierter in der Zweiten Liga geworden war, wurde vor dieser Saison offiziell gar nicht erst offen vom Aufstieg gesprochen. Walter wurde und wird nicht müde, die Entwicklung seiner "jungen Mannschaft" in den Vordergrund zu stellen. Die Bundesliga-Rückkehr haben die Hamburger wohl einmal mehr verpasst, ihre Ziele damit aber noch nicht.

"Wer will nicht in der höchsten deutschen Klasse spielen. Das ist normal. Die Sehnsucht ist natürlich da." HSV-Trainer Tim Walter

"Wenn man nicht genügend Spiele gewinnt, wie wir, wenn man es nicht schafft, eine Serie zu starten, dann muss man sich damit auf gar keinen Fall beschäftigen", sagte der tief enttäuschte Robert Glatzel zum Thema Aufstieg. Dem gebürtigen Münchner war dabei deutlich anzumerken, dass die Bundesliga in dieser Saison eben doch viel mehr als nur ein Silberstreif am Horizont war.

Und auch Walter selbst gab sich ungewohnt offen: "Wer will nicht in der höchsten deutschen Klasse spielen. Das ist normal. Wer will keine Spiele gewinnen? Ich will immer gewinnen. Und darum ist natürlich die Sehnsucht da."

Vergleiche mit Bayern, ManCity und Barcelona

Das verdeutlicht auch der Vergleich, den Walter bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gezogen hatte. Als der 46-Jährige die Probleme erklären wollte, die seine Mannschaft in der Zweiten Liga mit ihrem Ansatz ("Wir spielen Ballbesitz") gegen tiefstehende Gegner habe, nannte der Coach als Beispiele keine Geringeren als den FC Bayern, Manchester City und den FC Barcelona.

Doch immer häufiger schlagen die Gegner den HSV auch mit denselben Mitteln - weil Schwächen erkannt worden sind. Oder auch die Stärken: Holstein Kiel nahm Kapitän Sebastian Schonlau über 90 Minuten in Manndeckung. Schonlau ist zwar Innenverteidiger, hat aber normalerweise die meisten Ballaktionen in der ganzen Liga, seine Stärken im Spielaufbau fehlten dem HSV diesmal.

Walter glaubt an ein Kopfproblem, wenn seine Mannschaft zurückliegt. "Du willst noch mehr. Du verkrampfst irgendwann, du denkst: 'Ah, du liegst 1:0 hinten.' Und dann vergisst du darüber, genau den Fußball weiterzuspielen", sagte der gebürtige Badener und forderte "Geduld und Lockerheit" von seinen Spielern.

Trainer Walter: "Wir haben eine Strategie"

Die gab es rund um das Volksparkstadion in den vergangenen Jahren nicht. Jede Zweitliga-Saison ist der HSV bisher mit einem anderen Cheftrainer angegangen. "Man muss aber auch sehen, dass über Jahre hinweg so gearbeitet worden ist, dass du jetzt da bist, wo du bist", beschrieb Walter die Vergangenheit und fügte hinzu: "Jetzt musst du eine Strategie haben - und die haben wir. Die gehen wir zusammen. Mit jungen und entwicklungsfähigen Spielern, um offensiv zu spielen."

Daran, dass er bei der Mannschaft und Sportvorstand Jonas Boldt auch über den Sommer hinaus das Vertrauen haben wird und die Entwicklung vorantreiben soll, hat er keinen Zweifel: "Wir sprechen jede Woche miteinander. Wir sind im regen Austausch. Das ist der Weg, den der HSV geht." Auf explizite Nachfrage, ob er Cheftrainer bleibt, wiederholte er: "Das ist der Weg, den der HSV geht."

