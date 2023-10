Datenanalyse: St. Pauli schön und erfolgreich, HSV Aufstiegsfavorit

Stand: 11.10.2023 09:50 Uhr

Die 2. Liga ist nach einem Viertel der Saison in Hamburger Hand. Die Daten zeigen, was Spitzenreiter FC St. Pauli derzeit so stark macht und warum der erste Verfolger HSV wohl trotzdem den längeren Atem haben wird.