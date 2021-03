Zwei weitere positive Corona-Tests bei Holstein Kiel Stand: 19.03.2021 18:24 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat zwei weitere Corona-Fälle zu verzeichnen. Das haben weitere Tests in dieser Woche ergeben. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf sechs.

Die komplette Kieler Mannschaft befindet sich nach vier positiven Corona-Befunden bereits seit dem 11. März in Quarantäne. Nach dem Liga-Spiel beim 1. FC Heidenheim war am Mittwoch auch das anstehende Nordduell gegen Hannover 96 abgesagt worden. Auch in der Isolation setzen die "Störche" allerdings ihre Testungen fort - und meldeten am Freitag zwei weitere positive Tests. Allerdings seien die neuen positiven Fälle "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf das Infektionsgeschehen von vor einer Woche zurückzuführen. Seit Donnerstag sind hingegen keine weiteren positiven Fälle hinzugekommen."

Jan Uphues, Organisatorischer Leiter Lizenzspielerabteilung, sagte: "Allen infizierten Personen geht es weiterhin gut und sie haben keine oder nur leichte Symptome." An der Dauer der allgemeinen Isolation für die Mannschaft bis zum 24. März ändert sich nichts. Die neu positiv Getesteten müssen allerdings noch länger zuschauen.

"Nicht hadern" - Nachholtermine stehen fest

Am kommenden Mittwoch soll die Mannschaft wieder ins Training einsteigen. Das nächste Zweitliga-Spiel ist für den 3. April in Bochum angesetzt. "Wir hadern nicht mit der Situation, sondern gehen davon aus, dass wir durch die Länderspielpause bis zum Bochum-Spiel wieder auf Niveau sind", sagte Sportdirektor Uwe Stöver der "Bild".

Derweil hat die Deutsche Fußball Liga bereits die Nachholtermine für die ausgefallenen Begegnungen bekannt gegeben. Demnach steht für die Schleswig-Holsteiner schon am 6. April (Dienstag/18.30 Uhr) in Heidenheim das nächste Auswärtsspiel an. Die Begegnung mit Hannover soll am 14. April (Mittwoch/18.30 Uhr) nachgeholt werden.

