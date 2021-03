Vier positive Corona-Tests: Holstein Kiel in Quarantäne Stand: 12.03.2021 11:11 Uhr Das für Freitagabend angesetzte Auswärtsspiel von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel beim FC Heidenheim entfällt. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Vormittag mit. Bei den Schleswig-Holsteinern sind vier Personen positiv getestet worden.

Auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes müssen sich die gesamte Mannschaft sowie Teile des Funktionsteams in häusliche Quarantäne begeben. "Wir haben vollstes Vertrauen in die Entscheidungen der Behörden und tragen diese wie schon in den vergangenen Monaten selbstverständlich vollumfänglich mit", sagte KSV-Manager Uwe Stöver.

"Den betroffenen Personen geht es den Umständen entsprechend gut und sie haben keine oder nur leichte Symptome", erklärte Mannschaftsarzt Klaus Henningsen: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist oberste Priorität, ein weiteres Ausbreiten der Infektionen zu verhindern."

Einen Nachholtermin teilte die DFL zunächst nicht mit. Dieser werde "zeitnah bekanntgegeben".

