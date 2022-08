Wie reagieren der HSV und Wüstefeld auf das Kühne-Angebot?

Kühnes Angebot, Wüstefelds Plan - HSV-Aufsichtsrat ist am Zug Stand: 12.08.2022 12:03 Uhr Investor Klaus-Michael Kühne hat dem HSV ein 120 Millionen Euro schweres Angebot auf den Tisch gelegt, das den finanziell klammen Fußball-Zweitligisten unter Druck setzt. Heute tagt der Aufsichtsrat, hört sich das Konzept von Vorstand Thomas Wüstefeld an und muss sich positionieren.

von Matthias Heidrich

Bislang hat sich das von Vereins-Präsident Marcell Jansen angeführte Kontrollgremium im HSV-Richtungsstreit bedeckt gehalten. Der wurde zuletzt zwischen Medizin-Unternehmer Wüstefeld und der sportlichen Leitung mit Sportvorstand Jonas Boldt und Trainer Tim Walter ausgefochten.

Kühnes medienwirksam einen Tag vor der Sitzung veröffentlichtes Angebot, das auf die Formel "Ich gebe euch viel Geld und ihr mir viel Macht" runterzubrechen ist, verändert die Gemengelage im Volkspark entscheidend.

Kühne und Wüstefeld über Kreuz

"Das ist in jedem Fall gut für den Verein", sagte Wüstefeld zu Kühnes Vorstoß diplomatisch. Ein Zusammen wird es aber wohl kaum geben. Das Verhältnis zwischen dem Milliardär und dem HSV-Finanzvorstand, der im vergangenen Jahr Club-Anteile von Kühne erworben hat und insgesamt 5,11 Prozent an der HSV AG besitzt, gilt als zerrüttet. Beide Seiten befinden sich darüber in einem Rechtsstreit. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatt" gibt es zudem einen Abwahlantrag gegen Wüstefeld. Für den 53-Jährigen geht es schon lange nicht mehr nur um die HSV-Zukunft, sondern vielmehr um seine eigene im Verein.

HSV finanziell unter Druck

Der HSV steht nicht nur wegen der Finanzierung der notwendigen Stadionsanierung für die EM 2024 unter Druck, worauf Wüstefelds Konzept abzielt. Der Traditionsclub lebt auch sonst auf Pump und benötigt eigentlich eine Komplettsanierung. Die stellt Kühne mit 25 Millionen für die HSV-Arena, 20 Millionen für den Schuldenabbau und noch einmal 20 Millionen Euro für die Verstärkung der Mannschaft, die gerade den fünften Anlauf für eine Bundesliga-Rückkehr angeht, in Aussicht.

Kann der Club da "Nein" sagen? Nüchtern betrachtet schwerlich, aber in diesem Fall haben die Mitglieder das letzte Wort, da Kühnes Forderungen nach mehr Anteilen an der HSV Fußball AG nur mit der Zustimmung der Mitglieder mit einer Dreiviertelmehrheit auf einer außerordentlichen Versammlung umzusetzen wären.

Aufsichtsrat muss Stellung beziehen

Der von dem Milliardär zusätzlich geforderte Umbau des Aufsichtsrats mit zwei von ihm bzw. der Kühne Holding AG benannten Personen rundet das "unmoralische Angebot" ab. Geht der HSV darauf ein, verkauft er sich ein Stück weit an den launischen Investor, dessen Unterstützung für seinen Herzensclub von vielen Aufs uns Abs geprägt ist.

Mit der Zusage, die Arena in "Uwe-Seeler-Stadion" umzubenennen und dafür zehn Jahre bis zu 40 Millionen Euro zu zahlen, hat der 85 Jahre alte Kühne den Mitgliedern eine emotionale Brücke gebaut. Doch bevor die überhaupt darüber entscheiden dürften, muss der Aufsichtsrat Stellung beziehen.

