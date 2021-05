VfL Wolfsburg kann für die Champions League planen Stand: 15.05.2021 17:28 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg tritt in der kommenden Spielzeit in der Champions League an. Die Niedersachsen, die am Sonntag im Topspiel bei RB Leipzig gastieren, profitierten vom Schalker Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

Der Absteiger setzte sich am Sonnabend mit 4:3 gegen die Hessen durch. Frankfurt kann zwar am letzten Spieltag nach Punkten mit Wolfsburg gleichziehen, die Niedersachsen aber aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz (11) praktisch nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängen.

Holt die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner am Sonntag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im schweren Bundesliga-Topspiel beim Tabellenzweiten RB mindestens einen Punkt, ist ohnehin alles klar.

Casteels ist heiß auf die Champions League

VfL-Torwart Koen Casteels ist heiß darauf, nach sechs Jahren wieder mit Wolfsburg in der Champions League zu starten: "Wenn wir so nah dran sind, dann ist das Ziel klar", sagte der 28-Jährige unter der Woche im NDR 2-Bundesligashow-Podcast: "Das Erreichen der Europa League wäre ein Zeichen einer ordentlichen Saison. Aber als Sportler will man mehr."

Der Vertrag des belgischen Nationalkeepers läuft noch bis 2024, offen ist dagegen die Zukunft von Glasner. Bleibt der Österreicher auch über die Saison hinaus Coach der "Wölfe"? Casteels würde sich wünschen, dass er mit Glasner durch Europa reist: "Von mir aus, ja! Ich sehe keinen Grund, warum das nicht so sein soll."

Der Coach selbst hielt sich am Freitag weiterhin bedeckt: "Ich habe einen Vertrag bis 2022. Unser Fokus liegt auf dem Riesenziel, sich für die Champions League zu qualifizieren." Zumindest in dieser Hinsicht haben die Wolfsburger ja nun Klarheit.

