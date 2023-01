VfL Wolfsburg: Trainingsbeginn mit Wechselkandidaten Stand: 03.01.2023 13:11 Uhr Der VfL Wolfsburg ist am Dienstag in den zweiten Teil der Vorbereitung auf die Restrunde in der Fußball-Bundesliga gestartet. Coach Niko Kovac begrüßte dabei auch einige Spieler auf dem Trainingsplatz, die den Werksclub mangels Perspektive verlassen dürfen.

Nachdem der Meister von 2009 das unrühmliche Kapitel Max Kruse durch die Vertragsauflösung bereits weit vor dem Jahreswechsel geschlossen hatte, könnten nun bei den "Wölfen" die nächsten Personalentscheidungen anstehen. Denn der Kader, diesbezüglich sind sich die Verantwortlichen einig, ist etwas zu aufgebläht.

Als Wechselkandidaten gelten neben dem früheren Stamm-Linksverteidiger Jérôme Roussillon, der in dieser Saison bisher lediglich auf vier Kurz-Einsätze kommt, insbesondere die Angreifer Luca Waldschmidt (sieben Partien) und Maximilian Philipp (drei Spiele).

Weitere Informationen Bundesliga Zu- und Abgänge: VfL Wolfsburg und Werder Bremen Alle Zu- und Abgänge der norddeutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und Werder Bremen in der Saison 2022/2023 im Überblick. mehr

Brekalo vor dem Absprung nach Monza?

Das Trio stand am Dienstag beim VfL auf dem Trainingsplatz, Josip Brekalo fehlte hingegen aus gesundheitlichen Gründen. Ob der Linksaußen noch einmal zu den Niedersachsen zurückkehren wird, ist allerdings aus einem anderen Grund fraglich. Der 24-jährige Kroate, der unter Kovac ebenfalls nur eine Nebenrolle spielt, ist wechselwillig. Und in dem italienischen Club AC Monza soll es einen ernsthaften Interessenten für Brekalo geben, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Für den Nationalspieler wäre es der zweite Wechsel in die Serie A. In der vergangenen Saison war er an den FC Turin ausgeliehen.

Wolfsburg testet Form gegen Hoffenheim

Möglicherweise wird Brekalo am Donnerstag gar nicht mehr mit den "Wölfen" in das Trainingslager nach Portugal reisen. Dort wird der Bundesliga-Siebte am Freitag (15.30 Uhr) ein Testspiel gegen den Ligarivalen TSG Hoffenheim bestreiten. Eine weitere Vorbereitungspartie steht dann am 14. Januar beim FC Augsburg an, bevor es am 21. Januar gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wieder um Erstliga-Punkte geht.

Schmadtke vor arbeitsreichem letzten Monat

Für Geschäftsführer Jörg Schmadtke wird es das drittletzte Spiel in offizieller Position beim Werksclub sein. Der frühere Torwart räumt Ende des Monats wie lange vereinbart seinen Posten. Bis dahin könnte für den 58-Jährigen aber noch viel Arbeit anstehen. Schließlich hat er das letzte Wort in Sachen Finanzen bei den Wolfsburger Transfers. Und von denen könnte es in den kommenden Tagen ja einige geben.

AUDIO: Zwischenbilanz VfL Wolfsburg: Schwacher Start, starke Reaktion (2 Min) Zwischenbilanz VfL Wolfsburg: Schwacher Start, starke Reaktion (2 Min)

Weitere Informationen Nach Masken-Vergehen: Wolfsburg-Profis helfen in der Bahn mit VfL-Kapitän Maximilian Arnold ist sich sicher, dass jetzt "auch der Letzte von uns seine Lektion gelernt hat". mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 03.01.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg