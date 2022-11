Vertragsauflösung: VfL Wolfsburg und Max Kruse trennen sich "einvernehmlich" Stand: 28.11.2022 17:16 Uhr Das Missverständnis ist beendet: Max Kruse und Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg haben sich einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des Vertrags geeinigt und gehen somit endgültig getrennte Wege. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt.

"In offenen und ehrlichen Gesprächen sind wir übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung. Der 34 Jahre alte frühere Nationalspieler, der zuletzt eine Muskelverletzung auskurierte, war von Trainer Niko Kovac Anfang September aussortiert worden und hatte für die "Wölfe" seitdem kein Spiel mehr bestritten.

"Wir wünschen Max auf seinem weiteren Weg alles Gute." Wolfsburg-Sportdirektor Marcel Schäfer

Ihm wurde von den VfL-Verantwortlichen mangelnde Professionalität und damit auch ein schlechter Einfluss auf den Rest der Mannschaft vorgeworfen. Der Angreifer war erst Ende Januar von Union Berlin zum Werksclub gewechselt und hatte den Schritt damals unter anderem mit seinem besseren Gehalt ("langfristig und hoch dotiert") in Wolfsburg erklärt.

Der Ex-Spieler von Werder Bremen, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und des SC Freiburg hatte in Wolfsburg eigentlich noch einen Vertrag bis Ende Juni 2023. Bei seiner Rückkehr meinte er, Wolfsburg sei ein Verein, "bei dem ich noch ein Kapitel offen habe, das ich nun zu Ende schreiben kann". Doch nun ist Kruse schon wieder weg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg