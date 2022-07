VfL Wolfsburg: Stürmerin Pajor verlängert bis 2025 Stand: 04.07.2022 13:35 Uhr Eva Pajor geht noch mindestens drei weitere Jahre für die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg auf Torejagd. Die 25 Jahre alte polnische Angreiferin verlängerte ihren Vertrag beim Doublesieger vorzeitig bis 2025.

"Ewa kam als 18-Jährige zu uns und hat sich im Laufe der Zeit zu einer der weltweit besten Stürmerinnen entwickelt. Neben ihren sportlichen Qualitäten verfügt sie über eine starke Mentalität, mit der sie die Mannschaft mitreißen kann. Sie legt in allen Bereichen eine große Professionalität an den Tag und ist damit gerade für viele junge Spielerinnen ein Vorbild", erklärte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen.

Weitere Informationen Double trotz Umbruch: VfL-Frauen feiern ihre bemerkenswerte Saison Mit neuem Coach und verjüngter Mannschaft gewannen die "Wölfinnen" Meisterschaft und Pokal. Am Sonntag wurde mit den Fans gefeiert. mehr

66 Tore in 83 Bundesliga-Partien

"In Wolfsburg fühle ich mich zu Hause, ich identifiziere mich voll und ganz mit der Philosophie beim VfL", sagte Pajor, die 2015 von Medyk Konin nach Niedersachsen wechselte. Seitdem lief sie in 83 Bundesliga-Partien auf, in denen sie 66 Tore erzielte. 2018/2019 wurde sie mit 24 Treffern Torschützenkönigin. Außerdem absolvierte sie 19 Spiele (16 Tore) im DFB-Pokal und 33 Einsätze (acht Tore) in der Champions League. Mit dem VfL wurde die 69-fache Nationalspielerin (46 Tore) fünf Mal deutscher Meister und gewann sieben Mal den DFB-Pokal.

Den Titelhunger hat Pajor dennoch nicht verloren: "Die Siegermentalität ist hier immer allgegenwärtig und ich möchte mit Wolfsburg weitere Titel gewinnen - alle möglichen Titel. Die Mannschaft, das Trainerteam und das Team hinter dem Team sind einfach super hier. Ich habe schon ein großes Stück meines Lebens in Wolfsburg verbracht, aber es kommt noch mehr - und ich kann es kaum erwarten!"

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.07.2022 | 14:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg