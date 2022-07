VfL Wolfsburg: Frauen starten gegen Essen in die neue Saison Stand: 05.07.2022 11:42 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg starten mit einem Heimspiel in die kommende Bundesliga-Saison. Wie im Vorjahr geht es gegen die SGS Essen. Aufsteiger SV Meppen hat zum Auftakt den SC Freiburg zu Gast, Werder Bremen empfängt Turbine Potsdam.

Wegen der bevorstehenden Europameisterschaft in England beginnt die neue Spielzeit erst am Wochenende vom 16. bis 18. September. Die erste Auswärtsfahrt führt die VfL-Frauen zur TSG Hoffenheim. Die Bremerinnen müssen am zweiten Spieltag zum FC Bayern, Meppen tritt in Essen an. Der letzte Spieltag im Kalenderjahr ist für den 9. bis 11. Dezember angesetzt - unter anderem mit dem Norduell Wolfsburg - Meppen.

Topduell VfL - FC Bayern Mitte Oktober

Eröffnet wird die Saison mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Vizemeister Bayern München. Ein genauer Termin steht noch nicht fest und soll "so bald wie möglich bekannt gegeben" werden, so der DFB.

Das Topduell zwischen Doublesieger Wolfsburg und dem FC Bayern steigt am 5. Spieltag (21. bis 23. Oktober). Die Hinrunde wird Anfang Februar beendet. Das Saisonfinale ist für den 28. Mai 2023 vorgesehen. Die genauen Ansetzungen sollen Mitte Juli bekannt gegeben werden.

