VfL Osnabrück leiht Torwart Grill von Union Berlin aus Stand: 10.07.2023 12:10 Uhr Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat Torhüter Lennart Grill vom Champions-League-Teilnehmer Union Berlin für ein Jahr ausgeliehen. Der 24-Jährige ist der neue Konkurrent für Stammkeeper Philipp Kühn.

Grill bestritt in den vergangenen drei Jahren jeweils fünf Bundesligaspiele für die Berliner sowie für Bayer Leverkusen. Er ist bereits zum Trainingslager in Ankum dazugestoßen und absolvierte am Vormittag seine erste Einheit mit dem VfL.

"Lennart Grill hat eine hervorragende Ausbildung genossen, befindet sich im besten Fußballeralter und verfügt über breitgefächerte Erfahrung von der Bundesliga, über Juniorennationalmannschaften bis hin zum internationalen Fußball. Mit seiner Verpflichtung erhöhen wir die Qualität innerhalb unseres starken Torhüterteams und sind damit gut aufgestellt für die kommende Saison", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

"Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit in der Zweiten Bundesliga zu sammeln", betonte der ehemalige Torwart der deutschen U21-Nationalmannschaft, der bereits der neunte Neuzugang beim VfL ist.

Konkurrenz für Kühne im VfL-Tor

Klare Ansage - auch mit Blick auf die aktuelle Nummer eins Kühn. Grund für eine Veränderung zwischen den Pfosten besteht beim Aufsteiger eigentlich nicht. Kühn hatte in der abgelaufenen Drittliga-Saison gute Leistungen gezeigt. Doch Alternativen zum erfahrenen 30-Jährigen waren bislang nur der 20-jährige Daniel Adamczyk und der ein Jahr jüngere Luca Böggemann, der erst Anfang Mai seinen ersten Profikontrakt unterschrieben hatte.

In der vergangenen Woche hatte sich bereits HSV-Torhüter Marko Johansson, der vergangene Saison bei Bundesligist VfL Bochum ausgeliehen war, bei Osnabrück empfehlen wollen. Allerdings war es zu keiner Verpflichtung gekommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga VfL Osnabrück