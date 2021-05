VfL Osnabrück in Würzburg zum Siegen verdammt Stand: 06.05.2021 12:20 Uhr Am Sonnabend gastiert Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück beim Tabellenletzten Kickers Würzburg. Für die Niedersachsen ist es das erste von drei Endspielen um den Klassenerhalt.

Beim Duell in der Hinrunde im Januar trennten beide Teams noch Welten: Würzburg war zwar trotz des 3:2-Erfolgs an der Bremer Brücke schon damals mit mageren acht Zählern abgeschlagenes Schlusslicht der Liga, Osnabrück hingegen hatte als Neunter bereits 22 Punkte auf dem Konto. Abstiegssorgen schienen in weiter Ferne. Doch vor dem Wiedersehen am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) sind die Teams Tabellennachbarn. Der VfL droht als inzwischen Vorletzter die praktisch abgestiegenen Kickers in die Dritte Liga zu begleiten.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf In der Zweiten Liga sind der VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig noch in den Abstiegskampf verwickelt. Das Restprogramm im Überblick. mehr

Trainerwechsel verpufft

Alles andere als ein Sieg würde die Aussichten der Niedersachsen auf den Klassenerhalt angesichts von drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz (vier sind es auf Rang 15) minimieren. Zudem es das Restprogramm der Osnabrücker in sich hat: Der Heimpartie gegen den HSV folgt am letzten Spieltag das Gastpiel bei Erzgebirge Aue.

"Wir brauchen keine großen Diskussionen mehr, wie wir die Dinge angehen müssen. Die Ausgangslage ist kristallklar: Wir haben drei Partien vor uns, die den Charakter von Endspielen haben." VfL-Geschäftsführer Benjamin Schmedes im Podcast "Brückengeflüster"

Vor vier Monaten stand Marco Grote noch an der Seitenlinie der "Lila-Weißen". Dessen Beurlaubung und der Wechsel zu Markus Feldhoff haben bislang nicht den erhofften Effekt gehabt: In acht Partien unter Feldhoff gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Ähnlich desaströs ist die Bilanz des neuen Würzburger Coaches Ralf Santelli (ein Sieg, zwei Remis, drei Niederlagen), der Bernhard Trares beerbte.

Henning fehlt gesperrt, Einsatz von Reis offen

VfL-Coach Feldhoff muss in Würzburg auf den gelbgesperrten Bryan Henning verzichten, ob Ludovit Reis nach seiner Oberschenkelverletzung schon wieder voll einsatzfähig ist, ist fraglich. Definitiv fehlen werden Luc Ihorst (Leistenoperation), Ulrich Bapoh (Muskelverletzung im Oberschenkel), Jay-Roy Grot (Sprunggelenkverletzung) und Niklas Schmidt, der nach seiner Corona-Infektion noch Trainingsrückstand hat.

Trainingslager in Ankum

Die Mission Klassenerhalt findet indes Corona-bedingt unter erschwerten Bedingungen statt. Seit dem 3. Mai befindet sich der VfL-Tross - wie alle anderen Erst- und Zweitligisten - gemäß der Vorgabe der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Arbeits-Quarantäne. Die Profis, Trainer und Betreuer dürfen sich ausschließlich im häuslichen Bereich, auf dem Trainingsgelände oder im Stadion aufhalten. Ab dem 12. Mai folgt das Quarantäne-Trainingslager in Ankum.

Fulland nicht mehr Co-Trainer

Wenig förderlich dürfte auch die interne Unruhe um Florian Fulland sein, der am vergangenen Wochenende von seinen Aufgaben als Co-Trainer entbunden wurde. "Die Zusammenarbeit hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das erhofft habe. Es hat sich leider nicht das Verhältnis aufgebaut, das es zwischen Cheftrainer und Co-Trainer braucht", sagte Feldhoff der "Neuen Osnabrücker Zeitung". U19-Coach Fulland hatte die Profis vor Feldhoffs Übernahme als Interimscoach betreut und war danach Assistent des neuen Übungsleiters.

Gravierende Unstimmigkeiten habe es nicht gegeben, teilten Verein, Feldhoff und Fulland unisono mit: "Es ist nichts vorgefallen, was ein Handeln zwingend notwendig gemacht hätte", sagte Schmedes. Es habe sich allerdings abgezeichnet, dass Fulland über den 30. Juni hinaus nicht mehr Co-Trainer sein werde: "Aus meiner Sicht ist es dann auch folgerichtig und konsequent, die Situation sofort aufzulösen."

Mögliche Aufstellungen:

Kickers Würzburg: Bonmann - Ronstadt, Dietz, Kraulich, Feltscher - Sontheimer, Hägele, Kopacz - Munsy, Pieringer, van la Parra

VfL Osnabrück: Kühn - Gugganig, Beermann, Trapp - Ajdini, Taffertshofer, Wolze - Reis, Blacha - Santos, Kerk

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 08.05.2021 | 13:00 Uhr