VfL Osnabrück: Ex-Profi Feldhoff neuer Cheftrainer Stand: 03.03.2021 10:01 Uhr Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat einen Nachfolger für Trainer Marco Grote gefunden. Markus Feldhoff soll die Niedersachsen vor dem Abstieg bewahren. Der 46-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2022.

Am Donnerstag soll Feldhoff erstmals mit seinen Assistenten Florian Fulland und Tim Danneberg das Training auf der Illoshöhe leiten. Weil das Heimspiel am Sonntag gegen Jahn Regensburg wegen zahlreicher Corona-Fälle beim Gegner aller Voraussicht nach ausfällt, wird der neue Coach erst am 14. März beim Auswärtsspiel in Nürnberg sein Debüt für den VfL geben.

Schmedes: "Spüre bei Feldhoff eine hohe Idenfikation"

"In den Gesprächen mit Markus Feldhoff wurden zwei Dinge sehr schnell klar: Er verfügt nicht nur über die notwendige Fachkompetenz, er bringt gleichzeitig die Energie und Leidenschaft mit, die es in dieser Situation braucht, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Dass Markus bereits eine VfL-Vergangenheit hat, spielte bei der Entscheidung zwar keine Rolle, dennoch konnte ich direkt eine hohe Identifikation spüren“, erklärte VfL-Geschäftsführer Benjamin Schmedes.

"Ich kann nicht verhehlen, dass ich auch aufgrund meiner Vergangenheit in Lila-Weiß unmittelbar nach dem Anruf von Benjamin Schmedes emotional gepackt war", sagte Feldhoff.

Erster Cheftrainer-Posten für Feldhoff

In der Tat ist der 46-Jährige an der Bremer Brücke kein Unbekannter. Als Profi stürmte er unter anderem vier Jahre (2004 bis 2008) in der Regionalliga für den VfL, ehe er seine Karriere beendete und Trainer wurde. 2009 war er in Osnabrück Co-Trainer von Claus-Dieter Wollitz, dem er nach dem Abstieg zu Energie Cottbus folgte. 2014 arbeitete Feldhoff als U19-Coach beim SC Paderborn, dessen Nachwuchsmanager der bisherige VfL-Interimstrainer Florian Fulland war. Zuletzt war Feldhoff Assistent von Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri beim Bundesligisten Hertha BSC.

Schon der neunte Ex-VfL-Profi auf der Trainerbank

Feldhoff reiht sich in Osnabrück in eine lange Reihe ehemaliger VfL-Profis auf der Trainerbank ein: Er ist nach Daniel Thioune, Joe Enochs, Wollitz, Lothar Gans, Gerd-Volker Schock, Herbert Mühlenberg, Hubert Hüring und Erwin Türk bereits der neunte Ex-Spieler an der Seitenlinie.

