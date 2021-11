VfL Osnabrück erwartet 1860 München: "Wir sind gut drauf" Stand: 05.11.2021 11:45 Uhr Der VfL Osnabrück will am Sonnabend im Heimspiel gegen 1860 München Platz zwei in der Tabelle verteidigen. Der NDR überträgt die Drittliga-Partie live.

Dass es dabei "nur" gegen den Tabellen-13. geht, blendet VfL-Trainer Daniel Scherning aus. "Das ist nicht entscheidend und bringt uns überhaupt nichts für Sonnabend. Wir haben sehr hohe Erwartungen an uns und können einiges besser machen als am Montag in Verl", sagte der Coach vor dem Spiel am Sonnabend (14 Uhr, live im TV und bei NDR.de).

Mehr als 10.000 Zuschauer erwartet

In Verl hatten die Osnabrücker mit 2:1 gewonnen - auch diese Partie habe gezeigt, wie knapp es in der Liga zugehe, so Scherning, der von einem "glücklichen Sieg" sprach. "Jedes Spiel ist eng, die Tagesform ist entscheidend. Aber wir sind gut drauf, haben ein Heimspiel und wollen das natürlich gewinnen." Die Kulisse im Stadion an der Bremer Brücke wird ihren Beitrag dazu leisten: 9.800 Tickets sind bereits verkauft, die VfL-Verantwortlichen rechnen fest damit, dass die 10.000er-Marke geknackt wird.

Einsatz von Trapp und Möller fraglich

Ob Maurice Trapp und Tim Möller gegen die "Löwen" mitspielen können, ist noch offen. "Beide sind erkältet. Hinter einem Einsatz steht eher ein großes als ein kleines Fragezeichen", sagte Scherning. Auch Andrew Wooten wird sich weiter mit der Rolle als Einwechselspieler zufrieden geben müssen. "In unserem 4-3-3 ist nun mal nur Platz für einen Stürmer. Marc Heider macht es momentan sehr sehr gut - nicht nur wegen seiner bisherigen sechs Saisontreffer."

Mögliche Aufstellungen:

VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Beermann, Trapp, Kleinhansl - Klaas, Taffertshofer, Köhler - Simakala, Heider, Higl

1860 München: Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Greilinger - Wein - Biankadi, Dressel, Bär, Lex - Mölders

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.11.2021 | 14:00 Uhr