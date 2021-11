VfL Osnabrück siegt und klettert auf Platz zwei Stand: 01.11.2021 20:55 Uhr Der VfL Osnabrück ist in der 3. Fußball-Liga nun der erste Verfolger von Spitzenreiter 1. FC Magdeburg. Die Lila-Weißen gewannen am Montagabend zum Abschluss des 14. Spieltages glücklich mit 2:1 (2:0) beim SC Verl.

von Christian Görtzen

Vier Punkte beträgt für den VfL der Rückstand auf die Sachsen-Anhalter, die schon am Freitagabend überraschend mit 0:1 bei Viktoria Köln verloren hatten. Osnabrück gelang in Lotte in einem sehr interessanten Nachbarschaftsduell mit Verl der siebte Dreier der Saison. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning liegt in der Tabelle nun einen Zähler vor Waldhof Mannheim und Eintracht Braunschweig (1:2 gegen Wehen Wiesbaden).

Trapp und Klaas sorgen für Osnabrücker 2:0-Führung

Schon die erste Hälfte war höchst unterhaltsam - und das vom Anpfiff weg. Verl kam bereits in der zweiten Minute zu einer sehr guten Gelegenheit: Leandro Putaro zog von der rechten Strafraumseite ab, sein Flachschuss strich nur knapp am linken Pfosten vorbei. Es war der Auftakt zu zahlreichen Offensivaktionen auf beiden Seiten, denn auch die Lila-Weißen spielten entschlossen nach vorne. Ulrich Taffertshofer (10.) und Ba-Muaka Simkala (11.) hätten die Gäste schon in Führung bringen können, Maurice Trapp tat es dann in der 22. Minute. Der bei einer Ecke aufgerückte Innenverteidiger beförderte eine anschließende Flanke von Simkala per Hinterkopf ins Tor der Verler.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Noch schöner anzusehen war das 2:0 (35.) für den Aufstiegskandidaten. Sebastian Klaas schoss nach schönem Doppelpass mit Taffertshofer überlegt ein - Marc Heider hatte den zurückgespielten Ball dabei sogar noch klug durch die eigene Beine passieren lassen. Dass die Niedersachsen mit dieser Führung in die Pause gingen, war aber schmeichelhaft. Denn Verl hatte noch gute Chancen, um mindestens den Rückstand zu verkürzen. VfL-Torhüter Philipp Kühn verhinderte noch dreimal mit Glück und Geschick einen Gegentreffer.

Verl verkürzt - Spannung bis zum Schlusspfiff

Vor allem SC-Kapitän Kasim Rahibic sorgte immer wieder in Gefahr. So auch nach einer Stunde: Kühn verhinderte mit einem starken Reflex den Anschlusstreffer. Doch die Gastgeber ließen nicht nach und belohnten sich schließlich für ihren Aufwand: Nach Flanke von Rahibic köpfte Cyrill Akono zum 1:2 ein (70.). Verl wollte jetzt natürlich mehr, drängte auf das gegnerische Tor, bot Osnabrück aber dadurch aber auch Gelegenheiten für Konter. In der 81. Minute hätte Heider für die Vorentscheidung sorgen können, aber er scheiterte an SC-Keeper Niclas Thiede. Andererseits durften die Lila-Weißen und ihre Fans in der 88. Minute auch tief durchatmen, dass Akono mit seinem Schuss nur knapp das Ziel verfehlte.

Noch mehr Glück hatten die Osnabrücker, als in der vierten Minute der Nachspielzeit ein Handspiel von Taffertshofer im eigenen Strafraum nicht mit einem fälligen Elfmeter geahndet wurde. Letztlich brachten sie den Vorsprung mit viel Fortune über die Zeit.

14.Spieltag, 01.11.2021 19:00 Uhr SC Verl 1 VfL Osnabrück 2 Tore: 0: 1 M. Trapp (22.) 0: 2 Klaas (35.) 1 :2 Akono (70.)

SC Verl: N. Thiede - Lannert, S. Schäfer, Jürgensen, Stellwagen - Baack (68. Akono), Sapina (87. Corboz), Mirchew (82. Schikowski) - Petkov, Rabihic - Putaro (87. Steinwender)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré (82. D. Itter), Beermann, M. Trapp, Kleinhansl - Klaas, U. Taffertshofer, Köhler (82. Gugganig) - Simakala (56. L. Kunze), Heider, Higl (68. Opoku)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel N. Thiede - Lannert, S. Schäfer, Jürgensen, Stellwagen - Baack (68. Akono), Sapina (87. Corboz), Mirchew (82. Schikowski) - Petkov, Rabihic - Putaro (87. Steinwender)P. Kühn - O.H. Traoré (82. D. Itter), Beermann, M. Trapp, Kleinhansl - Klaas, U. Taffertshofer, Köhler (82. Gugganig) - Simakala (56. L. Kunze), Heider, Higl (68. Opoku)

Weitere Informationen Nach Elfmeterschießen: Osnabrück unterliegt Freiburg im Pokal-Drama Dramatischer hätte es an der Bremer Brücke kaum zugehen können. Nach einer emotionalen Achterbahnfahrt musste sich der VfL dem Bundesligisten geschlagen geben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.11.2021 | 23:03 Uhr