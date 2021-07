VfL Osnabrück: Drittliga-Auftakt gegen MSV Duisburg abgesagt Stand: 22.07.2021 17:26 Uhr Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das für Freitag geplante Drittliga-Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg abgesetzt. Beim MSV hat es einen weiteren Corona-Fall gegeben.

Das MSV-Team samt Betreuerstab musste sich deshalb am Donnerstag mit Ausnahme der vollständig Geimpften und Genesenen zum wiederholten Male in Quarantäne begeben. Dadurch haben die "Zebras" nicht ausreichend Spieler zur Verfügung.

Bei den vorgeschriebenen Covid-19-Testungen waren bereits in der vergangenen Woche bei drei Duisburger Spielern positive Befunde aufgetreten. Alle drei Profis befinden sich seitdem in Quarantäne. Die PCR-Testungen im Spieler- und Betreuerstab am Mittwoch ergaben ein weiteres positives Ergebnis, woraufhin das Gesundheitsamt Duisburg eine Quarantäne für das Team aussprach.

Fällt auch das Duisburger Heimspiel gegen Havelse aus?

Ein Nachholtermin für die Begegnung steht noch nicht fest. Der MSV Duisburg hat zudem bereits einen Antrag gestellt, auch die für den 30. Juli angesetzte Partie gegen den TSV Havelse zu verlegen. Der DFB will darüber in den nächsten Tagen entscheiden.

