VfL Osnabrück: DFL prüft Antrag auf Spielabsetzung Stand: 13.10.2020 12:57 Uhr Der VfL Osnabrück hat wegen der angeordneten Quarantäne eines Großteils des Teams eine Verlegung des für Sonntag geplanten Spiels gegen Darmstadt beantragt.

Noch ist unklar, wann mit einer Entscheidung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zu rechnen ist. Der Antrag werde geprüft, teilte die DFL am Dienstag lediglich mit. Nach zwei positiven Corona-Tests innerhalb des Kaders des Zweitligisten müssen zahlreiche Akteure auf Anordnung des lokalen Gesundheitsamts bis zum 21. Oktober in häuslicher Isolation bleiben. Laut Spielordnung ist eine Absage möglich, sobald nicht mindestens 15 Spieler einsatzfähig sind. Dies sei durch die angeordneten Maßnahmen der Fall, hieß es vom niedersächsischen Club.

Da der Nachweis durch die behördlich angeordnete Quarantäne als gesichert gelten kann, gibt es an der tatsächlichen Absetzung durch die DFL so gut wie keine Zweifel. Es wäre in der Zweiten Liga nach der Begegnung Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue bereits die zweite Partie, die an den ersten vier Spieltagen wegen positiver Corona-Tests verschoben werden muss.

AUDIO: Corona: VfL Osnabrück beantragt Spielabsetzung (1 Min)

Wird das Gastspiel in Heidenheim verlegt?

Ob der VfL am 25. Oktober beim 1. FC Heidenheim antreten kann, ist fraglich. Der Fitness-Verlust ist nach Ende der Quarantäne nicht in so kurzer Zeit (vier Tage) aufzuholen, sodass die Lila-Weißen einen Wettbewerbnachteil hätten. Im Mai hatte die DFL Dynamo Dresden - das komplette Team war zwei Wochen in Quarantäne - aus diesem Grund eine weitere Trainingswoche zugestanden und Partien entsprechend verlegt. Die Sachsen hatten anschließend drei englische Wochen in Folge.

Spieler zeigen keine Krankheitssymptome

Die beiden betroffenen VfL-Profis, deren Namen der Zweitligist nicht nannte, zeigen nach Vereinsangaben weiter keinerlei Krankheitssymptome. Es gebe keine weitere positive Befunde, teilte der VfL zudem mit. Das für Montag angesetzte Mannschaftstraining war nach den positiven Tests bereits vorsorglich abgesagt worden.

