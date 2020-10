Zwei Corona-Fälle beim VfL Osnabrück - Training abgesagt Stand: 11.10.2020 15:23 Uhr Die regelmäßigen Corona-Tests bei den Lila-Weißen haben zwei positive Ergebnisse gebracht. Betroffen sind zwei Spieler. Um wen es sich handelt, gaben die Niedersachsen nicht bekannt.

Beide Spieler sind laut Angaben des Fußball-Zweitligisten von Sonntag symptomfrei und fühlen sich gut. Mannschaftsarzt Dr. med. Thomas Herzig, der zugleich auch der Hygienebeauftragte des VfL Osnabrück ist, befinde sich "in ständigem und auch in dieser Angelegenheit engem Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsdienst". Das Mannschaftstraining für Montag sei bereits "vorsorglich" abgesagt worden.

Nächstes Ligaspiel am 18. Oktober

Nach der Länderspielpause steht als nächstes Ligaspiel für den VfL am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) das Duell mit dem SV Darmstadt 98 an. Ob dieses ausgetragen werden kann, ist aktuell offen. Die Verantwortlichen stünden in Kontakt mit der DFL, heißt es in der Vereinsmitteilung - und: "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich noch nicht alle offenen Fragen beantworten, wofür die Lila-Weißen um Verständnis bitten."

