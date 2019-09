Stand: 30.09.2019 15:48 Uhr

VfL-Frauen in "Königsklasse" gegen Twente

Auf die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wartet im Achtelfinale der Champions League eine anspruchsvolle Aufgabe. Dem deutschen Double-Sieger wurde am Montagmittag in Nyon (Schweiz) der niederländische Titelträger FC Twente zugelost. "Klar ist, dass wir als Favorit in die beiden Partien gehen. Twente ist eine junge Mannschaft, die ein klares Konzept verfolgt und gegen die es auch schwierig werden kann", sagte "Wölfinnen"-Trainer Stephan Lerch. Die Niedersächsinnen haben zunächst Heimrecht (16./17. Oktober). Das Rückspiel findet am 30./31. Oktober statt. Die genauen Termine werden laut VfL-Angaben in den kommenden Tagen abgestimmt.

Ex-Meppen-Coach führt Twente zum Titel

Nach dem lockeren "Königsklassen"-Aufgalopp der Wolfsburgerinnen gegen den kosovarischen Meister KFF Mitrovica (10:0 und 5:0) dürfte es nun für die Lerch-Equipe gegen das Team aus Enschede ungleich schwerer werden. Die Niederländerinnen werden seit drei Jahren vom deutschen Coach Tommy Stroot betreut. In der vergangenen Serie zahlte sich die Aufbauarbeit des erst 30 Jahre alten Übungsleiters mit dem Titelgewinn aus. Stroot hatte vor seinem Wechsel zum FC Twente die Zweitliga-Fußballerinnen des SV Meppen gecoacht. In Fenna Kalma hat der Trainer eines der momentan größten niederländischen Talente unter seinen Fittichen. Die 19 Jahre alte Angreiferin wurde jüngst erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen, die bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Frankreich erst im Finale von den USA gestoppt wurde.

"Optimistisch, dass wir uns durchsetzen werden"

Kalma ist eine von diversen jungen Spielerinnen im Twente-Kader. Der Club setzt auf den eigenen Nachwuchs. Bei den "Wölfinnen" tummeln sich hingegen diverse Weltklasse-Akteurinnen im Aufgebot, sodass Coach Lerch mit Blick auf den Vergleich mit dem Außenseiter erklärte: "Wir verfügen über die größere Erfahrung in diesem Wettbewerb, und ich bin sehr optimistisch, dass wir uns durchsetzen werden."

