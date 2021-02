Türpitz trifft - Hansa Rostock siegt in der Nachspielzeit Stand: 05.02.2021 21:05 Uhr Drittligist Hansa Rostock hat seine Aufstiegsambitionen untermauert. Das 3:2 (0:2) gegen den SC Verl war für die Mecklenburger der fünfte Sieg in Folge. Ausgerechnet Neuzugang Philip Türpitz gelang der Siegtreffer.

von Thorsten Schettle

Was für ein Rostocker Abend! Es lief die vierte Minute der Nachspielzeit: Auf der linken Angriffsseite erhielt Türpitz nach einer Spielverlagerung den Ball, zog nach innen und schloss mit einem platzierten Schuss ins linke Eck zum umjubelten 3:2 ab. Es war der Schlusspunkt einer Partie, in der Hansa zunächst auf der Verliererstraße schien, dann Moral zeigte und doch noch verdient drei wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen einheimste.

Der Siegtorschütze selbst wollte sich nach dem Spiel nicht in den Vordergrund drängen: "Es ist ein schönes Gefühl", erklärte Türpitz: "Aber die Mannschaft steht im Vordergrund. Jeder kämpft für jeden und dafür haben wir uns heute belohnt. Nach einem 0:2 ist es nicht selbstverständlich, so zurückzukommen. Das zeigt die Einstellung der Mannschaft." In der Tabelle liegen die Rostocker durch den Erfolg auf Rang zwei und können von dort am Wochenende, weil die Partie des VfB Lübeck gegen 1860 München abgesagt wurde, lediglich noch vom FC Ingolstadt verdrängt werden.

Hansa zunächst ohne Türpitz und Schwede

Zwei Neuverpflichtungen hatten die Norddeutschen kurz vor Transferschluss vermeldet. Sowohl Tobias Schwede als auch Türpitz, mit denen Härtel einst beim 1. FC Magdeburg den Aufstieg in Zweite Liga geschafft hatte, saßen jedoch zunächst auf der Bank. Von dort aus sahen sie einen typischen Fehlstart ihrer neuen Mannschaftskollegen. Verl startete nach etwas mehr als zwei Minuten den ersten Angriff: An dessen Ende wurde Kasim Rabihic von Sven Sonnenberg im Strafraum zu Fall gebracht, Zlatko Janjic verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0 (4.). Kurz darauf lag bereits der zweite Treffer in der Luft. Erneut war es Janjic, der zum Abschluss kam (6.).

Weitere Informationen Härtels Händchen: Gelingt Hansa jetzt der "Magdeburg-Move"? Drittligist Rostock hat jetzt sechs Spieler in seinen Reihen, mit denen Coach Härtel schon beim FCM erfolgreich zusammenarbeitete. mehr

Rasant ging die Partie los, temporeich ging sie weiter. Daran hatten in der Folgezeit verstärkt auch die Hausherren ihren Anteil, das nötige Spielglück blieb ihnen jedoch zunächst verwehrt. Bestes Beispiel war ein Kopfball, den Lion Lauberbach an den Pfosten setzte (22.). Nico Neidhart hatte schließlich sogar eine "Tausendprozentige" - aus kürzester Distanz köpfte er den Ball über das Tor (31.).

Verls Schikowski erhöht auf 2:0

Im Grunde zeichnete sich zu diesem Zeitpunkt ein gebrauchter Hansa-Tag ab - auch weil die Mecklenburger ein ums andere Mal zu Kontern einluden. Die Folge war der zweite Treffer für die Gäste: Einen Schuss von Philipp Sander wehrte Kolke direkt vor die Füße von Patrick Schikowski ab, und der Angreifer hatte keine Probleme abzustauben (39.).

Härtel wechselt zur Pause viermal

Trainer Härtel war vom Dargebotenen offenbar alles andere als amüsiert und veränderte sein Team in der Pause personell gleich viermal, mit dabei waren nun auch Türpitz und Schwede. Neuer Schwung, neues Glück? Eine knappe Viertelstunde war im zweiten Durchgang absolviert, da ließ sich die Frage eindeutig mit 'Ja' beantworten. John Verhoek köpfte eine Hereingabe von Simon Rhein zum Anschlusstreffer ein (54.), der ebenfalls eingewechselte Nik Omladic stellte das Ergebnis mit einem Fernschuss auf 2:2 (59.) - SC-Keeper Brüseke sah dabei nicht gut aus.

Ähnlich wie die Rostocker im ersten Durchgang wirkten nun die Ostwestfalen aber keineswegs geschockt, ein Schuss von Schikowski verpasste sein Ziel nur knapp (63.). Danach wurde es zusehends ruhiger, und die beiden Kontrahenten schienen sich nach und nach mit dem Remis anzufreunden. Gleichzeitig war beiden Teams jederzeit der Lucky-Punch zuzutrauen.

Rostocks Held heißt Türpitz

Das Pulver in der Offensive schien auf beiden Seiten verbraucht, als plötzlich doch noch einmal Verl für eine Rostocker Schrecksekunde sorgte. Den Kopfball des Ex-Braunschweigers Leandro Putaro fischte Kolke mit letztem Einsatz aus dem kurzen Eck (90.+1). Dann folgte die 94. Minute, die Minute des Philip Türpitz...

23.Spieltag, 05.02.2021 19:00 Uhr Hansa Rostock 3 SC Verl 2 Tore: 0: 1 Janjic (4., Foulelfmeter) 0: 2 Schikowski (39.) 1 :2 Verhoek (54.) 2 :2 Omladic (59.) 3 :2 Türpitz (90. +4)

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Löhmannsröben (46. Schwede), Sonnenberg, Riedel, Scherff (46. Türpitz) - Rhein, B.B. Bahn - Farrona Pulido (46. Omladic), Verhoek (87. Breier), Lauberbach (46. Rother)

SC Verl: Brüseke - Lannert, Langesberg, Mikic, Ritzka - M. Kurt - Corboz (61. Köhler), Sander (90. Schwermann) - Schikowski, Janjic, Rabihic (76. Putaro)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Kolke - Neidhart, Löhmannsröben (46. Schwede), Sonnenberg, Riedel, Scherff (46. Türpitz) - Rhein, B.B. Bahn - Farrona Pulido (46. Omladic), Verhoek (87. Breier), Lauberbach (46. Rother)Brüseke - Lannert, Langesberg, Mikic, Ritzka - M. Kurt - Corboz (61. Köhler), Sander (90. Schwermann) - Schikowski, Janjic, Rabihic (76. Putaro)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.02.2021 | 14:00 Uhr