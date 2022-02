Trauer um Horst Bertl Stand: 09.02.2022 18:51 Uhr Hannover 96 und der Hamburger SV trauern um ihren früheren Fußballprofi Horst Bertl. Der Stürmer, der in den 1970er-Jahren für beide Nordclubs auflief, ist in seiner US-amerikanischen Wahlheimat nach langer Krankheit gestorben.

Der aus Bremerhaven stammende Bertl begann seine Bundesligakarriere 1970 bei Hannover 96. Nach zwei Jahren bei den Niedersachsen wechselte er zu Borussia Dortmund in die Regionalliga West, ehe er sich 1974 dem HSV anschloss.

Drei Titel mit dem HSV

Mit den Hanseaten feierte der Stürmer seine größten Erfolge: 1976 gewann er den DFB-Pokal, ein Jahr später den Europapokal der Pokalsieger. 1979 wurde Bertl an der Seite seines Freundes Kevin Keegan mit den Hamburgern deutscher Meister. Insgesamt bestritt er 174 Bundesligaspiele und erzielte dabei 38 Tore.

Karriereende in den USA

Nach Ablauf seines Vertrages 1979 ging Bertl in die USA, der Heimat seiner Frau Carol. Seine Karriere beendete er bei Houston Hurricane. Er ließ sich schließlich in Dallas nieder und arbeitete dort zunächst beim US-Fußballverband als Trainerausbilder und in einer Sportagentur. Zuletzt war er als Jugendtrainer beim FC Dallas tätig.

Weitere Informationen Meisterschaften und Pokalsiege des HSV 1923 wurde der Hamburger SV zum ersten Mal deutscher Meister, 60 Jahre später zum sechsten und bislang letzten Mal. Außerdem gewannen die Hanseaten drei Mal den DFB-Pokal und zwei Europacups. mehr Eine Reise durch Kevin Keegans HSV-Jahre Startschwierigkeiten, die Meisterschaft 1979 und Gesangseinlagen: Eine Reise durch die bewegten HSV-Jahre der "Mighty Mouse". mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.02.2022 | 19:30 Uhr