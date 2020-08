Stand: 17.08.2020 16:05 Uhr

Trauer um HSV-Legende Georg Volkert

Trauer um Georg "Schorsch" Volkert: Der frühere Linksaußen starb am Sonntagmorgen im Alter von 74 Jahren in der Uni-Klinik Erlangen an Herzversagen.

Seine sportlich erfolgreichste Zeit erlebte Volkert, der insgesamt auf 410 Bundesligaeinsätze (125 Tore) kam, von 1971 bis 1978 beim Hamburger SV. 1976 gewann er mit den Hanseaten den DFB-Pokal, sein größter Triumph war der Erfolg 1977 im Europapokal der Pokalsieger. Beim 2:0 im Finale gegen Anderlecht erzielte der zwölfmalige Nationalspieler per Strafstoß die Führung für den HSV und bereitete in der Nachspielzeit den zweiten Treffer von Felix Magath vor.

"Schorsch" Volkert und der Triumph im Europapokal 17.08.2020 16:30 Uhr 1977 feierte Georg "Schorsch" Volkert seinen größten Erfolg: Mit dem HSV triumphierte er im Europapokal der Pokalsieger. Ein Tor markierte er selbst, eins bereitete er vor. Aus unserem Archiv.







Manager bei St. Pauli, HSV und Lübeck

Nach Stationen beim VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg kehrte Volkert nach Hamburg zurück und war zunächst im Amateurbereich bei Hummelsbüttel und Hoisdorf aktiv. Dem Fußball blieb er auch nach Beendigung seiner sportlichen Laufbahn verbunden. Der gebürtige Franke war Manager unter anderem beim FC St. Pauli, beim HSV und beim VfB Lübeck. Seit 2010 ziert sein Fußabdruck den HSV-Walk-of-Fame am Volksparkstadion. Vor drei Jahren erlitt Volkert einen Herzinfarkt, von dem er sich nie mehr ganz erholte. Er hinterlässt seine Ehefrau sowie eine Tochter.

