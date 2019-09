Stand: 01.09.2019 22:32 Uhr

Transfer-Ticker: Harnik offenbar zum HSV

Das Sommer-Transferfenster schließt am Montag um 18 Uhr. Bei den Nordclubs in den ersten drei Ligen dürfte bei Zu- und Abgänge noch einiges passieren. Der letzte Tag der Wechsel-Periode im Transfer-Ticker.

Harnik wohl von Bremen nach Hamburg

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich die HSV-Verantwortlichen am Sonntagabend mit Werder Bremen und Martin Harnik auf ein Leihgeschäft geeinigt. Demnach wechselt der Österreicher zunächst für ein Jahr ablösefrei nach Hamburg und würde im Aufstiegsfall für eine weitere Saison bleiben. Am Montag sollen letzte Details geklärt werden. Manuel Wintzheimer will unterdessen laut "Hamburger Abendblatt" für eine Saison auf Leihbasis zum VfL Bochum zu wechseln. Der U19-Nationalspieler reist am Montag nach Bochum, um den Medizincheck zu absolvieren.

Bleibt Werder-Wunschspieler Bentaleb auf Schalke?

Werder Bremen hat noch immer keinen Nachfolger von Max Kruse verpflichtet. Der gesuchte Spielgestalter könnte Nabil Bentaleb von Bundesliga-Konkurrent Schalke 04 sein. Das Interesse der Hanseaten am algerischen Nationalspieler ist verbürgt. Aber offenbar können sich die Parteien nicht auf die Modalitäten eines Transfers einigen. Kommt noch mal Bewegung rein? Werder-Coach Florian Kohfeldt könnte aber auch damit leben, wenn kein Spieler mehr zum Kader stößt: "Ich als Trainer muss sagen, dass wir aus den Möglichkeiten, die wir haben, alles herausgeholt haben und dafür einen überdurchschnittlichen Kader zusammenhaben. Damit bin ich absolut zufrieden." Yuya Osako zeigte gegen Augsburg (3:2), dass der Kruse-Nachfolger auch aus den eigenen Reihen kommen kann.

Stendera in Hannover und Kiel aus dem Rennen?

Bei Eintracht Frankfurt spielt Marc Stendera schon länger keine Rolle mehr. In diesem Sommer soll es eigentlich den Neuanfang geben, der Bundesligist will dem Mittelfeldmann keine Steine in den Weg legen. Ein Wechsel hat sich bisher aber nicht ergeben. Laut "kicker" haben sich nun zwei weitere Optionen zerschlagen: Der 23-Jährige soll bei Holstein Kiel und Hannover 96 im Gespräch gewesen sein.

Özcan vom HSV nach Istanbul

Das war ein kurzes Gastspiel! HSV-Trainer Dieter Hecking hat nach dem 3:0-Sieg gegen Hannover 96 den Abgang von Berkay Özcan angekündigt. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler war erst im Januar vom VfB Stuttgart an die Elbe gekommen - und erst zum 1. Juli aus dem anfänglichen Leihgeschäft aufgrund einer Kaufverpflichtung ein fester Wechsel geworden. Nun geht es für den Deutsch-Türken beim Istanbul Basaksehir FK weiter. Wird dadurch noch Geld für einen Neuzugang frei?

