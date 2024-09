Tore satt bei Werder, Kiel und Co. - Fußball-Bundesliga auf Rekordkurs Stand: 30.09.2024 10:31 Uhr Sechs Tore in Kiel und Dortmund, sogar sieben beim Duell Hoffenheim gegen Werder Bremen: Die Fußball-Bundesliga ist in ihrer 62. Saison auf dem Weg zu einem Tor-Rekord.

In der Fußball-Bundesliga zappeln die Bälle aktuell so oft im Netz wie lange nicht mehr. Vorläufiger Höhepunkt der Torfestivals in der Ersten Liga war am Sonntag Werder Bremens furioser 4:3-Erfolg bei der TSG Hoffenheim. Sieben Treffer insgesamt, die ersten sechs in der ersten Hälfte.

Bei Holstein Kiel fielen sechs Tore, zum Leidwesen der "Störche" vier davon für Frankfurt, das in Doppeltorschütze Omar Marmoush den Mann des Spiels hatte.

Weitere Informationen Werder Bremen gewinnt wildes Spiel bei der TSG Hoffenheim 0:3 lagen die Hanseaten bereits zurück, profitierten dann aber von einem Platzverweis beim Gegner und drehten die Partie - vor allem dank Jens Stage. mehr

Historische Bestmarke von 1983/1984 wackelt

Treffen der ehemalige Wolfsburger, Bayerns Topstürmer Harry Kane und Co. weiter wie bisher, wackelt die historische Bestmarke aus der Saison 1983/1984. Damals gab es in 306 Begegnungen stolze 1.097 Treffer. Das entspricht einem Durchschnitt von 3,585 Toren pro Spiel. Die aktuelle Spielzeit liegt nach 45 Partien mit 161 Toren und einem Schnitt von 3,578 auf Platz zwei.

Dahinter folgt die Premierensaison 1963/1964, in der es in 240 Begegnungen 857 Treffer gegeben hatte (Schnitt: 3,571). Auf dem 62. und letzten Rang liegt die Saison 1989/1990. Damals trafen Torschützenkönig Jörn Andersen (18 Treffer) und Kollegen in 306 Spielen nur 790-mal, was einem Schnitt von 2,582 entspricht. Der Gesamtschnitt über alle 62 Spielzeiten mit 18.653 Begegnungen und 57.195 Toren beträgt 3,066.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr