Holstein Kiel trotzt dem Fehlstart - "Haben Qualität zum Punkten" Stand: 30.09.2024 11:08 Uhr Die Fußballer von Holstein Kiel haben einen Fehlstart in der neuen Liga hingelegt: Der Bundesliga-Aufsteiger hat nach fünf Spielen nur einen Punkt auf dem Konto, schon 17 Gegentore kassiert und ist Tabellenletzter. Trainer Marcel Rapp bleibt jedoch cool.

von Florian Neuhauss

Auf dem Feld hatten schon alle mitbekommen, dass der Treffer nicht zählte. Nur Torschütze Shuto Machino bejubelte vor den Fans auf der Tribüne immer weiter ausgelassen das vermeintliche 2:1 der "Störche" gegen die "Adler". Es tat auch einfach zu gut. Und wie Armin Gigovic und Lewis Holtby nach einer gelungenen Pressingaktion den Ball erbeutet und den japanischen Stürmer in Szene gesetzt hatten, erinnerte auch an beste Kieler (Zweitliga-)Tage.

Weitere Informationen Machtlos gegen Marmoush: Holstein Kiel verliert gegen Frankfurt Der Bundesliga-Aufsteiger aus Schleswig-Holstein kassierte im fünften Saisonspiel die vierte Niederlage und bleibt Tabellenletzter. mehr

Nur: Das Gespann um Schiedsrichter Tobias Stieler wertete Gigovics Einsteigen bei der Balleroberung als Foul (36.). Und auch wenn Machino später noch einen zweiten regulären Treffer folgen lassen sollte, war am Ende Frankfurts Omar Marmoush mit insgesamt vier Torbeteiligungen bei Kiels 2:4-Niederlage der Mann des Tages. Holstein verlor auch sein drittes Heimspiel.

Kiel stellt die schlechteste Abwehr der Liga

"Wir müssen es defensiv deutlich besser machen und damit meine ich nicht nur die Defensivspieler", ärgerte sich Machinos Offensivkollege Steven Skrzybski. "Ich bin sehr genervt. Wir können nicht jede Woche zwei, drei Gegentore bekommen."

Verteidiger Lasse Rosenboom bezeichnete den Saisonstart als "frustrierend". Auch ihn nerven vor allem die vielen Gegentore: "Es sollten weniger werden." Zumal die Defensive in der Aufstiegssaison "unser Prunkstück" gewesen sei. 39 Gegentore in 34 Spielen bedeuteten einen Schnitt von 1,15 - aktuell liegt dieser bei 3,4. Schlechter steht in der Bundesliga zurzeit kein anderes Team da. Auch wenn das 1:6 gegen die Bayern natürlich auch statistisch Spuren hinterlassen hat. Zwei Gegentore waren es bisher in jedem Spiel mindestens. Auch beim bis dato einzige Punktgewinn in Bochum (2:2).

Trainer Marcel Rapp weiß natürlich um die Lage: "Wenn wir so viele Gegentore kriegen, wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen." Zur Pause hatte es gegen Frankfurt noch 1:1 gestanden. "Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr in Topform. Dann konnten wir die Qualität nicht mehr stoppen."

Land in Sicht für Holstein Kiel?

Aber: Für den Coach ist beim Kieler Hochseeabenteuer Bundesliga durchaus Land in Sicht. "Man hat gegen viele Mannschaften gesehen, dass wir auf Augenhöhe spielen können", sagte Rapp. "Ich glaube schon, dass wir die Qualität haben, um Punkte zu holen."

"Wir müssen uns nicht verrückt machen, sondern versuchen, uns zu verbessern. Das ist der Auftrag." Kiels Trainer Marcel Rapp

Es sei nun wichtig, sich voll auf die eigenen Leistungen zu konzentrieren. Die Tabelle hat nach fünf Spieltagen natürlich auch wenig Aussagekraft. Zumal es zuletzt zu Hause gegen den Ersten und Zweiten der Tabelle ging. Für Rapp jedenfalls ist die Situation aktuell weder "besorgniserregend" noch "beängstigend".

Vielmehr appellierte der Aufstiegscoach an seine Spieler: "Wir müssen uns nicht verrückt machen, sondern immer wieder aufs Neue angreifen und versuchen, uns zu verbessern. Das ist der Auftrag."

Wahrscheinlich kommt die Länderspielpause im Oktober gerade recht, um noch mal ein bisschen nachzusteuern. Doch zuvor steht noch das Auswärtsspiel bei Meister Bayer Leverkusen an...

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 30.09.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Holstein Kiel Kiel