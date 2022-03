St.Pauli verpasst Sieg im "Hexenkessel" bei Dynamo Dresden Stand: 12.03.2022 15:22 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga einen Auswärtssieg bei Dynamo Dresden verpasst. Die Hamburger spielten am Sonnabend bei den Sachsen 1:1 (1:1).

von Martin Schneider

Die Schwarz-Gelben wirkten ob der Kulisse von 16.000 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion und einem lautstarken Fanblock zunächst wie elektrisiert und spielten eine leidenschaftliche erste Halbzeit. Die Hamburger legten erst im zweiten Drurchgang ihre Pomadigkeit ab und waren ab dann die dominante Mannschaft. Trotz großer Torchancen für die Kiezkicker war das Remis aufgrund des schwachen Auftritts der Hamburger in Durchgang eins leistungsgerecht. Mit 48 Punkten nach 26 Spielen klettert St. Pauli vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz.

Intensiver Dresdner Beginn gegen passive Hamburger

Beide Mannschaften brauchten bei strahlendem Sonnenschein keine Anlaufzeit, das Feuer von den Rängen sprang sofort auf den Platz über. St. Paulis Guido Burgstaller (3.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer im direkten Gegenzug vergaben Großchancen. St. Pauli leistete sich jedoch viele ungewohnte Fehler im Aufbau und sorgte so für brandgefährliche Kontersituationen. Gerade über die Flügel hatten die Hamburger Probleme mit dem schnellen Umschaltspiel und den Seitenverlagerungen der Dresdner.

Christoph Daferner scheiterte in der 15. Minute noch, jubelte aber fünf Minuten später. Nach einem Freistoß und einer Kopfballablage traf der Dynamo-Stürmer zum 1:0, die Verteidigung der Hamburger nahm das alles aus sicherer Entfernung wahr (20.).

Dynamo scheitert vor dem Tor, St. Pauli eiskalt

Das Tor gab den Sachsen Rückenwind, die in der Folge noch höher hätten führen müssen. Morris Schröter (27.), Daferner (28., 35.) und Königsdörffer (44.) vergaben beste Torchancen. Die Offensivbemühungen der Braun-Weißen waren überschaubar, der Ausgleich von Simon Makienok in der 42. Minuten zum 1:1 ein Geschenk der Gastgeber. Nach einer Ecke irrte SGD-Keeper Kevin Broll durch den Strafraum, Makienok konnte freistehend ins verwaiste Tor einköpfen. Der Däne sparte sich den Jubel gegen seinen Ex-Verein.

Viermal Aluminium-Pech für die Kiezkicker

Mit der Hereinnahme von Eric Smith für den indisponierten Christopher Buchtmann bekamen die Kiezkicker Struktur in ihr Spiel und hatten direkt nach der Pause ihre beste Phase. Daniel-Kofi Kyereh scheiterte an Broll und dem Pfosten (54.), Adam Dzwigala an der Latte (57.). Broll parierte in der 61. Minute gegen Jackson Irvine erneut sensationell und hatte spätestens da seinen Fehler aus Durchgang eins wieder ausgebügelt. Den folgenden Eckball lenkte Königsdörffer unfreiwillig knapp neben das eigene Tor - es blieb beim 1:1.

Danach war die Luft aber bei beiden Teams raus. So stark Dynamo begann, so sehr ließen sie in der zweiten Halbzeit nach. St. Pauli dominierte die Partie, konnte offensiv aber keine Akzente mehr setzen gegen immer tiefer stehenden Sachsen. Nur die eingewechselten Smith (84.) und Igor Matanovic (89.) trafen erneut jeweils die Latte. Statt drei Punkten nehmen die Hamburger die Elbe aufwärts nur vier Aluminium-Treffer und einen Zähler mit.

26.Spieltag, 12.03.2022 13:30 Uhr Dyn. Dresden 1 FC St. Pauli 1 Tore: 1 :0 Daferner (20.) 1: 1 Makienok (42.)

Dyn. Dresden: Broll - Akoto (80. R. Becker), Sollbauer, Knipping, Giorbelidze - Y. Stark - Batista Meier (65. Mörschel), Kade - Schröter, Daferner (80. Drchal), Königsdörffer (89. Weihrauch)

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala (82. Zander), Beifus, Medic, Paqarada - Irvine - Buchtmann (46. Smith), Hartel (88. Daschner) - Kyereh - Burgstaller (83. Matanovic), Makienok

Zuschauer: 16000



