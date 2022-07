St. Paulis Schultz: Gegen Nürnberg "gut in die Saison kommen" Stand: 14.07.2022 14:38 Uhr Der FC St. Pauli geht mit personellen Sorgen in die Zweitliga-Saison. Zum Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg fehlt Stammkeeper Nikola Vasilj, auch in der Abwehr gibt es Ausfälle. Trainer Schultz will sein umformiertes Team dennoch nicht als "Wundertüte" bezeichnen.

"Ein Saisonziel auszugeben, macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn", sagte der 44-Jährige, der zwölf Abgänge - unter anderem Kapitän Philipp Ziereis sowie die Topscorer Guido Burgstaller (18 Tore, 8 Vorlagen) und Daniel-Kofi Kyereh (12, 10) ersetzen muss. Mit seinem völlig umformierten Team will der St.-Pauli-Coach erst einmal nur "gut in die neue Saison kommen".

Wer die Kiezkicker im Heimspiel am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) als Kapitän auf das Feld führen wird, wollte der Trainer zunächst noch nicht verraten. Einer aus dem fünfköpfigen Mannschaftsrat, dem die Verteidiger Leart Paqarada und Luca Zander sowie die Mittelfeldspieler Marcel Hartel, Jackson Irvine und Eric Smith angehören, wird den Zuschlag erhalten.

Smarsch steht im Tor

Dass Torhüter Dennis Smarsch vorerst die Nummer eins sein wird, ist durch die Verletzung von Nikola Vasilj nach dessen Fingerbruch Mitte der Woche klar. "Dennis hat sich gut entwickelt und wird spielen. Aber wenn Nikola wieder fit ist, werden die Karten neu gemischt", sagte Schultz. Vasilj hatte in der vergangenen Saison 33 von 34 Ligaspielen bestritten, Smarsch stand in den Pokalpartien im Tor. Die Torwartfrage hatte Schultz während der Vorbereitung noch offen gelassen.

Sorgen in der Defensive

Ein Engpass droht den Kiezkickern aber in der Abwehrkette. Adam Dzwigala musste am Mittwoch das Training wegen Oberschenkelproblemen abbrechen. Sollte er ausfallen, stünde Schultz in Jakov Medic nur ein gesunder Innenverteidiger zur Verfügung. Neuzugang David Nemeth fehlt wegen einer Oberschenkelverletzung, Marcel Beifus sitzt eine Rotsperre aus der Vorsaison ab. Alternativen für die Defensivzentrale könnten Rechtsverteidiger Zander oder Smith sein.

Schultz gab sich am Donnerstag dennoch zuversichtlich und will sein junges Team auch nicht als "Wundertüte" bezeichnet wissen: "Wir haben wie jedes Jahr einige Spieler verloren, ich freue mich aber über die Spieler, die jetzt da sind, die am Millerntor auflaufen dürfen und ihre eigene Geschichte schreiben können."

Mögliche Aufstellungen:

FC St. Pauli: Smarsch - Saliakis, Zander, Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Daschner - Matanovic, Eggestein

1. FC Nürnberg: Mathenia - Gyamerah, Schindler, Sörensen, Handwerker - Geis, Nürnberg - Tempelmann, Möller Daehli - Daferner, Duah

