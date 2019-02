Stand: 03.02.2019 12:38 Uhr

St. Pauli will schwarze Serie gegen Union beenden

Der FC St. Pauli wartet seit 2014 auf einen Pflichtspiel-Sieg gegen Union Berlin. Am Montag will der Hamburger Fußball-Zweitligist die schwarze Serie beenden und die Köpenicker im Klassement überholen. "Wir müssen zeigen, dass wir etwas draufhaben. Man braucht einen guten Tag, um Union zu schlagen", weiß Coach Markus Kauczinski.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass der FC St. Pauli einen dreifachen Punktgewinn in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin feiern durfte. Genau genommen über vier Jahre. Am 4. Oktober 2014 schlugen die Hamburger die "Eisernen" vor heimischer Kulisse mit 3:0. Seinerzeit hieß der Coach des Kiezclubs noch Thomas Meggle und in der Startelf der Norddeutschen fanden sich Namen wie Ante Budimir (heute RCD Mallorca), Marc Rzatkowski (Red Bulls New York) und Andrej Startsev (Energie Cottbus) wieder. Seitdem hat sich das Gesicht von St. Paulis Team stark verändert - geblieben ist Union als Angstgegner. Auch in der Hinrunde der aktuellen Serie gab es für die Hanseaten gegen die Berliner nichts zu holen: In der Alten Försterei verloren sie nach schwacher Vorstellung mit 1:4.

Berlin mit großen Personalsorgen

Am Montag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) nun will der Kiezclub die schwarze Serie beenden. Und die Vorzeichen für das Duell mit den Köpenickern stehen gar nicht einmal schlecht. Denn der Gast reist mit erheblichen Personalsorgen an die Elbe. In Christopher Trimmel (fünfte Gelbe Karte) und Ken Reichel (Gelb-Rot-Sperre) fehlen zwei Stammkräfte aus der Vierer-Abwehrkette. Nicht minder schwer wiegt der Ausfall von Torjäger Sebastian Polter, der wegen einer Fußverletzung zum Zugucken verdammt ist.

St. Pauli: Mit frischen Kräften gegen Berlin Hamburg Journal - 02.02.2019 19:30 Uhr St. Paulis Sportchef Uwe Stöver hat auf die Verletzungen von Henk Veerman und Philipp Ziereis reagiert. Mit Alex Meier, Justin Hoogma und Kevin Lankford stehen drei Neue parat.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Es winkt der Sprung auf Platz zwei

"Ziel ist es natürlich, die Negativserie zu durchbrechen, ohne das uns das jetzt groß im Kopf herumspukt. Es geht jetzt einfach darum, einen direkten Konkurrenten zu bespielen und möglichst alle Punkte hierzubehalten", forderte St. Paulis Schlussmann Robin Himmelmann vor dem Verfolgerduell. Mit einem Erfolg würden die Hamburger die Berliner im Klassement überholen und sich auf den zweiten Tabellenplatz verbessern, da die für Sonntag angesetzte Partie des 1. FC Köln bei Erzgebirge Aue abgesagt wurde. Der Platz war wegen anhaltender Schneefälle nicht bespielbar. Apropos Köln: Beim Top-Aufstiegskandidaten gastiert der Kiezclub am kommenden Freitag (18.30 Uhr). Das Team von Coach Markus Kauczinski kann also binnen fünf Tagen viel gewinnen. Aber eben auch viel verlieren.

Rutscht Winterzugang Hoogma in die Startelf?

Einer, der bei besagtem 3:0-Sieg 2014 gegen Union auf dem Platz stand, wird St. Pauli diesmal nicht helfen können: Philipp Ziereis. Der Innenverteidiger fällt bekanntlich mit einem Kreuzbandriss mindestens bis zum Saisonende aus. Bei der unglücklichen 1:2-Pleite in Darmstadt ersetzte Eigengewächs Florian Carstens den 25-Jährigen. Ob Kauczinski ihn als Dauerlösung an der Seite des gesetzten Christopher Avevor sieht, bleibt abzuwarten. In dem von der TSG Hoffenheim ausgeliehenen Justin Hoogma steht dem Trainer jetzt eine weitere Option für diese Position zur Verfügung. Ein anderer Winterzugang, Angreifer Alexander Meier, könnte gegen Union ebenfalls in die Startelf rutschen, da Dimitrios Diamantakos wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich ausfällt. Hinter dem Einsatz von Allrounder Jeremy Dudziak (Prellung im Sprunggelenk) steht zudem ein großes Fragezeichen. Für ihn dürfte Johannes Flum in die Anfangsformation rutschen.

So könnte der FC St. Pauli spielen





















Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.02.2019 | 19:30 Uhr