Spiel eins nach Schwartz-Aus: Hansa braucht heute Erfolg in Paderborn Stand: 15.12.2023 09:11 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock holte in den jüngsten sieben Spielen nur einen Sieg - zu wenig für Trainer Alois Schwartz. Auswärts beim SC Paderborn sitzt heute Abend Nachwuchschef Uwe Speidel auf der Trainerbank. Aber es soll schnell ein neuer Coach gefunden werden.

"Wir werden den Fußball nicht neu erfinden und keine Experimente machen. Es gibt den einen oder anderen Punkt, an dem wir arbeiten werden und die eine oder andere Sache, die wir verändern werden", sagte der 52-jährige Speidel und versprach mit Blick auf das Auswärtsspiel in Paderborn heute (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de): "Wir werden uns keinesfalls verstecken."

Hansa setzt zunächst auf eine interne Lösung, nachdem die Zeit von Alois Schwartz nach lediglich 27 Pflichtspielen zu Ende gegangen ist. Spielerisch war schon länger keine Weiterentwicklung mehr zu sehen. Mit 17 erzielten Treffer nach 16 Partien war nicht viel möglich. Die Mecklenburger belegen in der Tabelle den Abstiegsrelegationsrang.

Jetzt ist Sportdirektor Walter gefragt

Allerdings soll das Band zwischen Schwartz und dem Team eng gewesen sein. Club-Chef Robert Marien betonte, dass der Ex-Coach eine "intakte Mannschaft" hinterlassen habe. Sportdirektor Kristian Walter erklärte allerdings auch: "Wir wollen einen Fußball und eine Trainingsarbeit sehen, die rau wie die Küste ist. Und wir wollen auch zu einer Entwicklung von Talenten kommen." Es gehe um "Entwicklungsfähigkeit, aktiven Fußball sowie gute Vorbereitung auf alle möglichen Spielphasen".

Viel Positives bleibt da nicht. Der 39-Jährige soll ein sehr unterkühltes Verhältnis zum Trainer gehabt haben. Nach dem Aus von Schwartz berichtete Walter offen, sich schon seit Wochen mit möglichen Nachfolge-Kandidaten beschäftigt zu haben.

Hansa ersatzgeschwächt nach Paderborn

Es müsste also eigentlich schnell gehen mit einem neuen Coach. Er wäre nach Patrick Glöckner, Schwartz und Speidel dann der vierte Hansa-Trainer in diesem Jahr, das mit dem Auswärtsspiel in Paderborn endet. Im letzten Hinrundenspiel müssen die Mecklenburger neben den schon länger verletzten Nico Neidhart (Muskelfaserriss), John-Patrick Strauß (Wadenverletzung) und Jasper van der Werff (Schultereckgelenkverletzung) auch die gesperrten Junior Brumado (Rot) und Alexander Rossipal (5. Gelbe) ersetzen.

Mögliche Aufstellungen:

SC Paderborn: Boevink - Hoffmeier, D. Kinsombi, Musliu, Obermair, Klefisch, Hansen, Muslija - Ansah, Grimaldi, Klaas

Hansa Rostock: Kolke - Lang, Hüsing, Roßbach, Scherff - Rhein, Vasiliadis, Dressel, Ingelsson - Pröger, Perea

