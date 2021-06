Scherning neuer Trainer beim VfL Osnabrück Stand: 07.06.2021 14:05 Uhr Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat Daniel Scherning als Coach verpflichtet. Der 37-Jährige arbeitete zuletzt als Co-Trainer beim SC Paderborn. Er folgt auf Markus Feldhoff.

Scherning unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2023 in Osnabrück. Der Fußballlehrer habe seit längerer Zeit bei den Lila-Weißen im Fokus gestanden, sagte Geschäftsführer Michael Welling am Montag: "Die Gespräche mit ihm in den letzten Tagen haben unseren Eindruck verstärkt, dass Daniel Scherning mit seiner emotionalen Art und seiner Idee von aggressivem, erfolgsorientiertem Offensivfußball der richtige Mann für den VfL ist."

Beginn der Vorbereitung am 21. Juni

Scherning spielte unter anderem für den SC Paderborn, Arminia Bielefeld und FC Schalke 04. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er zunächst als Scout und wechselte dann auf die Trainerbank. Seit 2016 war er Assistent von Steffen Baumgart beim SC Paderborn.

"Ich habe mich vor einigen Wochen bewusst dazu entschlossen, wieder als Cheftrainer zu arbeiten - eine Grundsatzentscheidung. Deshalb freue ich mich wahnsinnig auf meine neue Aufgabe beim VfL", sagte der neue Osnabrücker Coach, der Danilo de Souza als zusätzlichen Assistenten vom SCP nach Osnabrück mitnimmt. Trainingsauftakt beim Drittligisten ist am 21. Juni.

Noch kein neuer Sportchef

Scherning soll intensiv in die Kaderplanung eingebunden werden. Nach dem Abschied von Benjamin Schmedes ist der Posten zurzeit nicht besetzt. Neben dem neuen Trainer sind nach Vereinsangaben Geschäftsführer Welling, Julius Ohnesorge (Leiter Lizenzbereich) und Alexander Ukrow (Leiter des Nachwuchsleistungszentrums) verantwortlich für die Zusammenstellung des Teams.

