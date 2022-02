Routinier Bartels verlängert bei Holstein Kiel Stand: 09.02.2022 12:50 Uhr Auch mit 35 geht Fin Bartels weiter auf Torejagd. Der Routinier verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel um ein Jahr.

"Ich habe immer gesagt, dass ich so lange Fußball spielen will, wie mein Körper es zulässt und ich Spaß empfinde. Das ist ohne Frage beides bei Holstein gegeben. Daher freue ich mich sehr, ein weiteres Jahr für meinen Heimatverein auflaufen zu dürfen", sagte der Offensiv-Allrounder am Mittwoch.

Stöver: "Eine wichtige Säule unserer Mannschaft"

Bartels war im Sommer 2020 nach sechs Jahren beim damaligen Bundesligisten Werder Bremen zu den "Störchen" zurückgekehrt. Seitdem bestritt er über 60 Partien in der Zweiten Liga, in der Aufstiegs-Relegation sowie im DFB-Pokal und erzielte dabei 17 Tore.

"Fin Bartels ist eine wichtige Säule unserer Mannschaft", betonte Uwe Stöver, Holsteins Geschäftsführer Sport. "Mit seiner immensen Erfahrung von über 450 Profi-Einsätzen sowie seiner fußballerischen Qualität und Routine hat er in den vergangenen eineinhalb Jahren seinen Teil zu unserem erfolgreichen Weg beigetragen."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 09.02.2022 | 15:17 Uhr