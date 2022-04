Remis im Zweitliga-Topspiel: Werder Bremen bleibt vor St. Pauli Stand: 09.04.2022 15:33 Uhr Der FC St. Pauli und Werder Bremen haben sich im Topspiel der Zweiten Liga am Sonnabend 1:1 (1:0) getrennt. Vom Remis zwischen den Nordrivalen profitierte Schalke 04, das in der Tabelle vorbeizog.

von Ines Bellinger

Das Unentschieden im intensiv geführten Spitzenspiel am Millerntor war ein insgesamt gerechtes Ergebnis - zustande kam es allerdings nach einer zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit. Die spielerisch besseren Bremer profitierten beim Ausgleich von einer höchst umstrittenen Entscheidung von Schiedsrichter Florian Badstübner, der ein Handspiel in der Vorbereitung des Treffers zunächst übersehen hatte und dann trotz Überprüfung nicht ahndete. Werder gab nach dem zweiten Remis nacheinander die Tabellenführung ab. St. Pauli bleibt fünf Spieltage vor dem Saisonende einen Punkt hinter den Grün-Weißen.

Ducksch und Füllkrug vergeben Topchancen

Trotz personeller Sorgen in den Abwehrreihen blieben beide Teams bei ihren bislang erfolgreichen Spielsystemen: St. Pauli trotz des Ausfalls von Luca Zander (Infekt) beim 4-4-2, Werder beim 3-5-2, obwohl Kapitän Ömer Toprak nach einer Wadenverletzung zunächst nur auf der Bank Platz nahm.

Das Spiel entwickelte sich, wie man es erwarten durfte: Die Kiezkicker warfen vor ausverkauftem Haus ihre Leidenschaft in die Waagschale, schafften es in der Anfangsphase aber nicht, Werder zu überrollen. Die Bremer brauchten etwas Anlauf, sobald sie aber Raum zum Kombinieren bekamen, zeigte sich ihre höhere spielerische Qualität. Allein die Top-Scorer Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug fremdelten auffallend mit dem Spielgerät und versemmelten zwei Riesenchancen. Von Ducksch freigespielt, schob Füllkrug den Ball am langen Pfosten vorbei (25.). Ducksch selbst schloss nach Vorarbeit von Mitchell Weiser mit zu wenig Schmackes ab, um Nikola Vasilj zu überwinden (36.).

St. Pauli stabil: Paqarada serviert, Kyereh trifft

Die Strafe für diese Fahrlässigkeit folgte noch vor der Pause. Nachdem Guido Burgstaller im Werder-Strafraum zunächst wohl etwas zu bemüht über Weisers Knie gefallen war (40.), um einen Elfmeter dafür zu bekommen, sprang der zweitbeste Torjäger der Hamburger in die Bresche. Linksverteidiger Leart Paqarada servierte den Ball passgenau in den Fünfmeterraum, wo Daniel-Kofi Kyereh ihn am zweiten Pfosten über die Linie drückte (43.). Es war eine Kombination, die zeigte, wie stabil St. Paulis Leistungsträger funktionieren: Kyereh erzielte sein elftes Saisontor - Paqarada legte bereits zum elften Mal einen Treffer auf. So endete das erst zweite Duell der Nordrivalen in der Zweiten Liga wie im Hinspiel 1:1.

Handspiel vor Füllkrugs Ausgleich nicht geahndet

Nach der Pause erzielte Füllkrug mit seinem 15. Saisontor den Ausgleich für die Gäste (58.). Doch auch wenn dieses Ergebnis den Spielanteilen eher gerecht wurde - es brachte die Seele der Kiezkicker zu Recht zum Kochen. Denn zu Beginn der Bremer Kombination über die linke Seite hatte Felix Agu den Ball eindeutig mit der Hand gespielt. Der Schiedsrichter erkannte den Treffer nicht ab, obwohl er sich die Szene selbst noch einmal anschaute.

Burgstaller verzieht - Ducksch trifft die Latte

Mit Wut im Bauch und einem Doppelwechsel setzte St.-Pauli-Trainer Timo Schultz nun alles auf eine Karte. Und würde Burgstaller derzeit nicht das Pech am Stiefel kleben (fünf Spiele ohne Tor), wäre der Siegtreffer in der Schlussphase sogar noch geglückt. Der Stürmer drehte sich geschickt um den eingewechselten Toprak, verzog aber freistehend (78.). Auch Werder hätte den "Lucky Punch" noch landen können. Bei Duckschs Schlenzer war allerdings die Querlatte im Weg (86.).

29.Spieltag, 09.04.2022 13:30 Uhr FC St. Pauli 1 Werder Bremen 1 Tore: 1 :0 Kyereh (43.) 1: 1 Füllkrug (58.)

FC St. Pauli: Vasilj - Beifus (73. Dzwigala), Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu (64. F.O. Becker) - Irvine, Hartel - Kyereh - Burgstaller (88. Makienok), Amenyido (64. Matanovic)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Groß, Friedl - Weiser (57. N. Schmidt), Rapp (46. Gruew), Agu - R. Schmid, Bittencourt (76. Toprak) - Füllkrug, Ducksch

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



